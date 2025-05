mObywatel na wybory. Tak zweryfikujesz swoją tożsamość

Obecnie z mObywatela korzysta ponad 9,3 mln osób – tak wynika z najnowszych informacji Ministerstwa Cyfryzacji, które wskazuje na liczbę aktywnych mDowodów, które stanowią cyfrowy odpowiednik plastikowego dowodu osobistego, który zazwyczaj trzymamy w portfelu. Od dłuższego czasu wystarczy sam smartfon, by załatwić wiele spraw wymagających potwierdzenia swojej tożsamości. To świetna wiadomość i doskonały sygnał pokazujący, że Polacy chętnie sięgają po nowe technologie i oczekują nie tylko dostępu do cyfrowego portfela dokumentów, ale także do wygodnych narzędzi komunikacji z różnymi urzędami.

Reklama

Aplikacja mobilna stale się rozwija i wkrótce stanie się jeszcze lepsza. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem wielu nowości, w tym także asystenta AI, który będzie odpowiadał na pytania związane z apką oraz tym, co można w niej robić. Już teraz mObywatel pozwala na wiele, jednak znalezienie wszystkich jej funkcji i możliwości może być trudne. Asystent pokieruje do odpowiednich działów, podpowie jak korzystać z dostępnych narzędzi, czy aktywować dokumenty dostępne w mObywatelu. Z czasem funkcja ta zyska jeszcze więcej możliwości – a wszystko za sprawą rozwijanej sztucznej inteligencji. Wczoraj informowaliśmy o tym, że aplikacja doczeka się kolejnych dokumentów i usług. A wszystko za sprawą przyjętego projektu ustawy rozszerzającego katalog spraw, które załatwimy w mObywatelu. Dodatkowe możliwości elektronicznego podpisu? Nowe legitymacje? Uproszczone zgłaszanie kolizji drogowych (mStłuczka)? Wkrótce aplikacja na to pozwoli.

mObywatel na wybory. z mDowodem oddasz głos

mObywatel przyda się także w zbliżających się wyborach prezydenckich, których pierwsza tura odbędzie się 18 maja. Cyfrowa wersja dokumentu tożsamości, podobnie jak w latach ubiegłych, pozwoli na wygodne zweryfikowanie naszej tożsamości. Choć wcześniej wystarczyło okazać smartfon z zainstalowaną aplikacją mObywatel i otwartym mDowodem, w tych wyborach członkowie komisji będą mieli dodatkowe obowiązki. Wynika to z problemu fałszywych aplikacji mObywatel, które mogą prowadzić do oszustwa. O tego typu przypadkach pisaliśmy kilka miesięcy temu. Resort Cyfryzacji zwrócił wtedy uwagę, że będzie rekomendował stosowanie wyłącznie kryptograficznej metody weryfikacji danych wyświetlanych w mObywatelu.

– czytamy w najnowszym komunikacie Ministerstwa Cyfryzacji. Jak będzie wyglądało takie sprawdzenie naszej tożsamości?

Obywatel będzie skanować za pomocą aplikacji mObywatel ten kod QR i na ekranie jego telefonu wyświetlą się jego dane. Będzie to możliwe wyłącznie w dniu głosowania i tylko jeśli obywatel będzie posługiwać się najnowszą wersją aplikacji mObywatel. Informacja która pojawi się na ekranie wyborcy będzie zawierała charakterystyczne elementy znane członkom komisji wyborczej.

Jednocześnie ministerstwo przypomina, że posługiwanie się fałszywymi dokumentami, w tym mObywatelem, jest karane. Podrabianie lub przerabianie dokumentu w celu użycia go jako autentyczny, a także używanie takiego dokumentu jako autentycznego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. (Art. 270 Kodeksu Karnego).