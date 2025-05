Internet w Polsce rozpędził się na dobre. UKE zdradza jak bardzo

Prezes UKE opublikował sprawozdanie z działalności prowadzonej w 2024 r., z którego to możemy dowiedzieć się ciekawych danych odnoszących się do prędkości i jakości internetu w Polsce na przestrzeni ostatnich lat.

Niemal co miesiąc możemy zapoznawać się z raportami SpeedTest.pl pokazującymi bieżące prędkości internetu stacjonarnego i mobilnego w Polsce. Inaczej to jednak wygląda z perspektywy kilu ostatnich lat, bo pokazuje, jak bardzo poprawiły się jego parametry, nie tylko w stosunku miesiąc do miesiąca czy nawet rok do roku, a w porównaniu z rokiem 2016.

Na początek zerknijmy jednak na bazę analizy przeprowadzonej przez UKE na potrzeby sprawozdania. Opierała się ona na testach konsumenckich realizowanych aplikacją dostępną z poziomu przeglądarki internetowej (wszystkie technologie dostępowe w sieciach stacjonarnych i ruchomych):

w kwietniu 2017 r. - 1,8 mln testów,

w kwietniu 2018 r. - 1,7 mln testów,

w kwietniu 2019 r. - 2,0 mln testów,

w kwietniu 2020 r. - 3,8 mln testów,

w kwietniu 2021 r. - 3,0 mln testów,

w kwietniu 2022 r. - 2,3 mln testów,

w kwietniu 2023 r. - 2,4 mln testów,

w kwietniu 2024 r. - 2,3 mln testów.

Z kolei przy użyciu aplikacji Internet Speed Test dostępnej na urządzenia mobilne (wszystkie technologie dostępowe w sieciach ruchomych):

w kwietniu 2017 r. - 111 tys. testów,

w kwietniu 2018 r. - 250 tys. testów,

w kwietniu 2019 r. - 530 tys. testów,

w kwietniu 2020 r. - 822 tys. testów,

w kwietniu 2021 r. - 833 tys. testów,

w kwietniu 2022 r. - 843 tys. testów,

w kwietniu 2023 r. - 895 tys. testów,

w kwietniu 2024 r. - 717 tys. testów.

W przypadku pomiarów w przeglądarce mamy wręcz ogromny skok prędkości w obu kierunkach. Nawet porównując nie tak odległy rok 2020, kiedy to średnia prędkość pobieranych danych wyniosła 50,6 Mb/s, w 2024 urosła aż o 160% do 130 Mb/s. Nieco mniejszy skok o 100% dotyczył danych wysyłanych — z 21,4 Mb/s do 49,1 Mb/s.

Co więcej, to są pomiary sieci stacjonarnych i mobilnych, w których te ostatnie mogły mocno zaniżać te średnie prędkości. Za chwile jednak będziemy mogli wyszczególnić stacjonarne i mobilne osiągi w podziale na województwa. Zerknijmy teraz na sam internet mobilny.

Tu już mamy przepaść, nawet w tym samym okresie 2020 - 2024, w którym to średnie prędkości przy pobieranych danych wzrosły o prawie 250%. Jednak najciekawszy skok zaobserwować można, porównując rok 2023 z 2024, gdzie średnia prędkość wzrosła z 46,1 Mb/s do 68,8 Mb/s, co w znaczącej mierze można zawdzięczać udostępnieniem 5G w paśmie C w styczniu 2024 roku.

Prawdziwy skok technologiczny pokazuje kolejna tabelka, według której to udział prędkości z przedziału 0-3 Mb/s w 2016 roku wynosił aż 20,5%, a w 2024 roku spadł do zaledwie 9%. Jednocześnie udział prędkości powyżej 100 Mb/s w tym samym okresie wzrósł z 1,8% do aż 31,4%.

W przypadku sieci mobilnych największe udziały są w przedziale 30 - 100 Mb/s, ale wciąż pamiętajmy, że to był dopiero pierwszy kwartał z 5G w paśmie C.

Co z tym obiecany wyszczególnieniem sieci stacjonarnych i mobilnych? Tutaj UKE udostępniło takie dane, w rozbiciu na województwa i w porównaniu tylko z rokiem 2023.

I tak, najszybszym internetem stacjonarnym mogą cieszyć się mieszkańcy województwa mazowieckiego - 215,98 Mb/s przy pobieranych danych (wzrost o 13,34% rok do roku), dalej mamy województwo pomorskie - 212,14 Mb/s (wzrost o 13,85% rok do roku) i warmińsko - mazurskie 200,81 Mb/s (wzrost o 22,35% rok do roku).

Natomiast z najszybszego internetu mobilnego w swoich urządzeniach mogą korzystać mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego - 85,86 Mb/s przy pobieranych danych (wzrost o 48,79% rok do roku), dalej mamy województwo mazowieckie - 83,40 Mb/s (wzrost o 49,46% rok do roku) i pomorskie 81,07 Mb/s (wzrost o 47,32% rok do roku).

Dużo większe wzrosty niż w przypadku sieci stacjonarnych, ale jak wspominałem, wpływ na nie miało udostępnienie 5G w paśmie C w styczniu 2024 roku. Najgorzej sytuacja przedstawia się w województwie lubuskim i niestety, patrząc po aktualnych mapach zasięgu 5G naszych operatorów, nie zmieniła się do dziś.

Źródło: UKE.

Photo by Stephen Tauro on Unsplash