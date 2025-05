mObywatel zyska całkiem nowe dokumenty i usługi. Sprawdź co się zmieni

Wiceminister cyfryzacji, Dariusz Standerski, podkreślił, że przyjęcie projektu ustawy stanowi istotny krok w kierunku cyfryzacji usług publicznych. Umożliwi to wprowadzenie nowych, oczekiwanych przez użytkowników funkcji i dokumentów. Zaznaczył również, że po raz pierwszy polskie prawo uwzględni regulacje dotyczące systemów sztucznej inteligencji, co przełoży się na uruchomienie wirtualnego asystenta w aplikacji. Według wiceministra, nowelizacja przyczyni się do ułatwienia codziennych spraw obywateli. Ponadto, wprowadzenie zasady domyślności cyfrowej usług publicznych ma przyspieszyć proces dodawania nowych funkcjonalności do mObywatela.

Reklama

Cyfrowe legitymacje dla uczniów i nauczycieli

Jedną z kluczowych nowości będzie mLegitymacja ucznia – cyfrowy odpowiednik tradycyjnej legitymacji szkolnej, dostępny w aplikacji mObywatel. Dokument ten, tworzony we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, umożliwi potwierdzenie tożsamości ucznia, korzystanie z przysługujących zniżek oraz ułatwi komunikację z placówką edukacyjną. Dzięki nowym przepisom, mLegitymacje mają zostać upowszechnione, a sama aplikacja mObywatel stanie się dostępna dla osób niepełnoletnich bez konieczności posiadania profilu zaufanego czy spełniania dodatkowych wymogów formalnych.

Z cyfrowej wersji dokumentu będą mogli skorzystać również nauczyciele. mLegitymacja nauczyciela będzie elektronicznym potwierdzeniem statusu zawodowego, zintegrowanym z systemami edukacyjnymi. Pozwoli ona między innymi na szybką weryfikację uprawnień do zniżek oraz ułatwi kontakty z instytucjami publicznymi. Warto zaznaczyć, że wprowadzenie tej funkcji było postulowane przez użytkowników aplikacji, a przyjęcie nowego prawa umożliwi jej wdrożenie.

Wśród nowych dokumentów, które pojawią się w aplikacji, znajdzie się również świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Rozszerzone możliwości podpisu elektronicznego

Nowelizacja ustawy umożliwi szersze zastosowanie aplikacji mObywatel w załatwianiu spraw urzędowych, co może ograniczyć dotychczasową konieczność korzystania z wielu odrębnych systemów.

Użytkownicy zyskają możliwość nie tylko korzystania z podpisu osobistego, ale również składania podpisu kwalifikowanego lub zaufanego bezpośrednio w aplikacji. Dodatkowo, mObywatel pozwoli na weryfikację złożonych podpisów elektronicznych. Wszystkie te funkcje zostaną zintegrowane w ramach jednej platformy.

W aplikacji mObywatel planowane jest też wdrożenie nowego rozwiązania – wirtualnego asystenta obywatela, wykorzystującego sztuczną inteligencję. Ma on ułatwiać użytkownikom korzystanie z platformy poprzez wskazywanie odpowiednich usług, prowadzenie przez proces załatwiania spraw, odpowiadanie na pytania oraz pomoc w nawigacji. Istotne jest, że działanie asystenta nie będzie wiązało się z przetwarzaniem danych osobowych. Do jego implementacji zostanie wykorzystany polski model językowy PLLuM. Pierwsze testy tej funkcjonalności zostały już przeprowadzone, a jej pełne uruchomienie planowane jest jeszcze w tym roku.

mStłuczka – uproszczone zgłaszanie kolizji drogowych

Kolejną nową i bardzo przydatną usługą będzie mStłuczka, zaprojektowana w celu uproszczenia formalności związanych z drobnymi zdarzeniami drogowymi. Funkcja ta umożliwi kierowcom szybkie złożenie oświadczenia o kolizji za pośrednictwem aplikacji mObywatel, eliminując potrzebę drukowania dokumentów czy poszukiwania odpowiednich formularzy. Dzięki integracji z rejestrami państwowymi, większość danych dotyczących pojazdów i uczestników zdarzenia będzie uzupełniana automatycznie.

Ma to na celu zapewnienie wysokiej wiarygodności oraz aktualności informacji w momencie zgłaszania kolizji. Użytkownik otrzyma również możliwość dołączenia dokumentacji zdjęciowej i niezwłocznego przekazania kompletnego zgłoszenia, bezpośrednio z aplikacji, do ubezpieczyciela osoby poszkodowanej.

Reklama

Wprowadzenie nowych funkcjonalności do aplikacji mObywatel jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się potrzeby społeczeństwa oraz administracji publicznej. Rozszerzenie katalogu dostępnych dokumentów, uproszczenie procedur związanych z dostępem do usług publicznych oraz podniesienie poziomu ich bezpieczeństwa to kluczowe elementy, które wzmacniają pozycję mObywatela jako wszechstronnego i nowoczesnego narzędzia, użytecznego w codziennym życiu dla obywateli.