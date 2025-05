mObywatel na majówkę. Dzięki jednej funkcji sporo zaoszczędzisz

Ministerstwo Cyfryzacji mocno promuje mObywatela. Już teraz z aplikacji korzysta ponad 9 mln osób. Cyfrowe dokumenty, sprawy urzędowe i inne wygodne rozwiązania. mObywatel w wersji 2.0 zadebiutował w lipcu 2023 z odświeżonym wyglądem i zapowiedzią systematycznego udostępniania nowych funkcji. Przez te dwa lata pojawiło się ich naprawdę sporo, a przed nami kolejne, w tym:

Legitymacja honorowego dawcy krwi

Legitymacja osoby z niepełnosprawnością

Wniosek o dowód osobisty (swój i dziecka)

Zawieszenie i odwieszenie dowodu osobistego

Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

Prawo wykonywania zawodu farmaceuty

Legitymacja doktoranta

Legitymacja emeryta-rencisty MSWiA

Legitymacja komornika

Rozwój usługi Firma (zakładanie jednoosobowych działalności gospodarczych)

Podpisywanie dokumentów profilem zaufanym i e-dowodem

mStłuczka

eDoręcznia

Jakie usługi mObywatela przydadzą się na majówce?

Tegoroczna majówka do doskonały moment, by sprawdzić możliwości mObywatela – zarówno w trasie, jak i podczas odpoczynku i relaksie, gdzieś w Polsce. Z jakich dokumentów, funkcji i usług warto skorzystać?

mDowód – na terenie Polski jest tak samo ważny, jak plastikowy dowód osobisty. Możemy go użyć go między innymi w urzędach, bankach, sądach, przychodniach, na poczcie, czy potwierdzić swoje dane w hotelu lub innych punkcie wymagającym okazania dokumentu tożsamości, np. wypożyczając sprzęt sportowy.

– na terenie Polski jest tak samo ważny, jak plastikowy dowód osobisty. Możemy go użyć go między innymi w urzędach, bankach, sądach, przychodniach, na poczcie, czy potwierdzić swoje dane w hotelu lub innych punkcie wymagającym okazania dokumentu tożsamości, np. wypożyczając sprzęt sportowy. Legitymacja szkolna i studencka – łatwo i szybko potwierdzimy należne nam zniżki, np. za ulgowe bilety na przejazdy PKP

– łatwo i szybko potwierdzimy należne nam zniżki, np. za ulgowe bilety na przejazdy PKP mPrawo Jazdy (także tymczasowe) – dzięki cyfrowej wersji dokumentu potwierdzimy swoje uprawnienia do prowadzenia pojazdu (także w momencie zdania egzaminu państwowego).

– dzięki cyfrowej wersji dokumentu potwierdzimy swoje uprawnienia do prowadzenia pojazdu (także w momencie zdania egzaminu państwowego). Punkty karne – przed podróżą możemy sprawdzić, ile mamy punktów karnych i bezpiecznie ruszyć w drogę

– przed podróżą możemy sprawdzić, ile mamy punktów karnych i bezpiecznie ruszyć w drogę Bezpieczny autobus – możemy sprawdzić szybko stan techniczny pojazdu.

– możemy sprawdzić szybko stan techniczny pojazdu. Jakość powietrza – sprawdzimy stan powietrza w wybranej lokalizacji.

– sprawdzimy stan powietrza w wybranej lokalizacji. Lokalne dokumenty – dzięki nim w łatwy sposób możemy załatwić lokalne sprawy.

– dzięki nim w łatwy sposób możemy załatwić lokalne sprawy. eRecepta – dzięki ten funkcji sprawnie zrealizujemy recepty i kupimy leki bez podawania numeru PESEL.

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina też, że mObywatelu znajdziemy Kartę Dużej Rodziny, która pozwoli zaoszczędzić trochę pieniędzy. I nie tylko na tegorocznej majówce. KDR pozwala nie tylko potwierdzać prawo do zniżek i korzystać z ofert specjalnych przy pomocy telefonu, ale także zyskała właśnie dodatkowe ułatwienie dla jej posiadaczy. Poniżej kodu QR w cyfrowej Karcie Dużej Rodziny widoczny jest skrót prowadzący do wyszukiwarki partnerów KDR, która wcześniej dostępna była wyłącznie w przeglądarce. Wystarczy nacisnąć ikonę z podpisem Partnerzy karty na dokumencie w aplikacji, żeby w jednej chwili przejść do wyszukiwarki na stronie internetowej i zapoznać się z bazą ofert i zakresem zniżek dla posiadaczy KDR.

mObywatel na majówkę i nie tylko. Pamiętaj, że z aplikacji skorzystasz tylko w Polsce

Warto jednak pamiętać, że z opisywanych rozwiązań skorzystamy na terenie Polski. Wyjeżdżając gdzieś dalej, należy pamiętać o fizycznych dokumentach tożsamości – dowodzie osobistym lub paszporcie. Za granicą przyda się za to moduł Polak za granicą, który wyświetli najważniejsze informacje dla podróżujących do innych krajów. Znajdziemy tam przydatne telefony, informacje na temat poziomu bezpieczeństwa, adresy placówek dyplomatycznych, czy wskazówki dotyczące zasad pobytu, wymaganych dokumentów i innych.

