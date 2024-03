Łatwo stracić dostęp do urzędów w internecie. Możesz temu zapobiec

Profil Zaufany to wygodny sposób komunikowania się z urzędami i załatwiania spraw bez wychodzenia z domu. Uruchomiony w 2011 r. system ma już prawie 14 milionów użytkowników, ale nie każdy wie, że ma on termin ważności wynoszący 3 lata. Kilka miesięcy temu głośna była sprawa "dziwnych" wiadomości SMS, które informowały posiadaczy PZ o tym, że Profil wygasa. Choć wielu myślało, że to scam, szybko okazało się, że to prawdziwe komunikaty. Sytuacja dotyczyła profilów zakładanych w czasie pandemii. Jak uniknąć sytuacji, w której PZ przepada, gdyż nie został przedłużony? To proste – przedłuż jego ważność, bez wychodzenia z domu.

Przedłuż ważność Profilu Zaufanego. To proste

Aby przedłużyć ważność profilu zaufanego, należy zalogować się nim na stronie pz.gov.pl. Następnie należy przejść do Szczegółów Profilu i wybrać opcję Przedłuż ważność lub zmień dane. Logując się poprzez bankowość elektroniczną, po przedłużeniu ważności profilu jego powiązanie z kontem bankowym zostanie usunięte. Metoda autoryzacji przy składaniu podpisu zaufanego oraz przy logowaniu się profilem zaufanym zostanie zmieniona na SMS z jednorazowym kodem lub wiadomością push w aplikacji mObywatel (jeśli ta metoda była wcześniej używana). Jeżeli chcesz ponownie połączyć swój PZ ze swoim bankiem, należy w zakładce Szczegóły profilu wybrać opcję Zmień dostawcę tożsamości na bank.

Nie masz jeszcze Profilu Zaufanego? Załóż go – to proste. Wystarczy odwiedzić oficjalną stronę pz.gov.pl i wybrać przycisk Zarejestruj się w prawym górnym rogu. Istnieją cztery sposoby uzyskania Profilu Zaufanego: