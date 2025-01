mObywatel i e-dowód sprawdzą się też w sieci. Gdzie skorzystasz?

E-dowód i mDowód w mObywatelu to dokumenty, z których warto korzystać – nie tylko poza siecią. Dają one również wiele dodatkowych możliwości w świecie cyfrowym. Co można z nimi załatwić?

E-dowód, czy mDowód? To dwa zupełnie inne dokumenty, jednak oba służą m.in. do potwierdzenia naszej tożsamości. Pierwszy mamy w portfelu w postaci plastikowej karty z warstwą elektroniczną, gdzie znajdujący się w niej chip zapewnia identyfikację online oraz elektroniczne podpisywanie dokumentów. mDowód do cyfrowa wersja dowodu osobistego udostępniana w aplikacji mObywatel, dzięki czemu w wielu sytuacjach może zastępować fizyczny dokument. Kilkanaście dni temu rozwiewaliśmy wątpliwości na temat tego, czym różnią się oba dokumenty i jakie mają cechy wspólne.

Choć mDowód zyskuje na znaczeniu, tym wciąż przegrywa ze swoim plastikowym odpowiednikiem. Głównie przez fakt, że cyfrowy dokument nie jest uznawany poza granicami Polski. To zmienić się ma w najbliższych latach (prawdopodobnie już w przyszłym roku) w ramach rozporządzenia eIDAS2 zakładającego ujednolicenie systemów dokumentów cyfrowych przechowywanych w aplikacjach nazywanych także cyfrowymi portfelami.

mDowód i e-dowód także online. Wygodne załatwianie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu

Polska jednak stale rozwija funkcjonalności obu dokumentów tożsamości i aplikacji mObywatel dzięki której ułatwiona jest komunikacja z urzędami nie tylko osobiście, ale także przez internet, co z pewnością skraca czas na załatwianie ważnych spraw. Samo posługiwanie się dowodem z warstwą elektroniczną rozszerza jego możliwości, o czym przypomina Ministerstwo Cyfryzacji. Taki dowód pozwala między innymi:

Założyć profil zaufany – e-dowodem można zatwierdzić wniosek o profil zaufany. Wystarczy przyłożyć dokument do czytnika podłączonego do komputera z oprogramowaniem E-dowód menedżer lub do telefonu z modułem NFC, w którym jest zainstalowana aplikacja eDO App. Wymaga to podania 4-cyfrowego kodu PIN do certyfikatu identyfikacji i uwierzytelniania w e-dowodzie.

e-dowód czy mDowód w mObywatelu? Oba rozwiązania zdają egzamin

E-dowód przyda się także przy załatwianiu spraw przez internet, np. na stronie login.gov.pl – pod warunkiem, że mamy dostęp do specjalnego czytnika lub aplikacji eDO App w telefonie z NFC. Natomiast przy logowaniu z wykorzystaniem mDowodu wystarczy zeskanować kod QR pojawiający się na ekranie logowania w aplikacji mObywatel. Po pozytywnej weryfikacji kodu użytkownik zostaje zalogowany i może korzystać z szerokiej gamy usług dla obywatela dostępnych na stronach i w serwisach rządowych.

mObywatel z mDowodem pozwala między innymi na:

zastrzeżenie numeru PESEL i cofnięcie jego zastrzeżenia,

zgłoszenie niebezpiecznych sytuacji w Internecie przez usługę Bezpiecznie w sieci,

sprawdzenie swoich punktów karnych, mandatów oraz danych posiadanych pojazdów,

poznanie historii pojazdu przed jego zakupem,

złożenie wniosków internetowych, np. o dodatek gazowy,

sprawdzenie bezpieczeństwa autokaru przed podróżą,

zgłoszenie naruszenia środowiskowego, np. nielegalnego wysypiska śmieci,

korzystanie z usług kolejowych lub transportu publicznego w wielu miejscach Polski.