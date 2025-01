e-Dowód i mObywatel: Czy na pewno wiesz, czym się od siebie różnią?

e-Dowód a mObywatel – czym to się różni?

W świecie coraz szybszych zmian technologicznych dokumenty również przeszły swojego rodzaju rewolucję. Wraz z pojawieniem się e-Dowodu, aplikacji mObywatel i mDowodu nasza codzienność zyskała kilka znaczących ułatwień. Ale czym te narzędzia tak naprawdę się różnią? Które z nich warto mieć zawsze pod ręką?

Nie musisz być ekspertem, żeby zrozumieć, jak działają te rozwiązania – wystarczą 3 minuty czytania. W tym artykule rozwiewamy wszelkie wątpliwości i tłumaczymy, w jakich sytuacjach każde z tych narzędzi może okazać się nieocenione.

e-Dowód – plastik z elektroniczną duszą

Na pierwszy rzut oka e-Dowód wygląda jak zwykły dowód osobisty. Jednak od 2019 roku standardem stały się dowody z warstwą elektroniczną, czyli niewidocznym chipem, który daje dostęp do dodatkowych funkcji. Dzięki temu e-Dowód to coś więcej niż tylko identyfikator – to narzędzie, które pozwala załatwiać sprawy w świecie cyfrowym. Jeśli posiadasz dowód osobisty wydany z datą od marca 2019 roku, najprawdopodobniej ma on już specjalny chip.

Co możesz zrobić z e-Dowodem?

Logować się do systemów rządowych , takich jak ePUAP czy Profil Zaufany.

, takich jak ePUAP czy Profil Zaufany. Podpisywać dokumenty elektroniczne , co ułatwia współpracę z urzędami czy firmami.

, co ułatwia współpracę z urzędami czy firmami. Potwierdzać tożsamość online, np. w bankach czy innych instytucjach wymagających weryfikacji.

Aby w pełni korzystać z tych funkcji, potrzebujesz urządzenia z czytnikiem NFC – może to być komputer z odpowiednim skanerem lub smartfon obsługujący tę technologię. Co ważne, dostęp do danych na chipie jest chroniony PIN-em, więc nie musisz się martwić o zapamiętywanie jeszcze jednej sekwencji cyfr.

mObywatel – wszystko w jednym miejscu

Z kolei aplikacja mObywatel to cyfrowa odpowiedź na problem wypchanych portfeli. Dzięki niej możesz nosić w kieszeni swój dowód, prawo jazdy, bilety czy legitymację – i to wszystko w jednym miejscu – na ekranie smartfona.

Najważniejsze funkcje mObywatela to m.in.:

mDowód – cyfrowa wersja dowodu osobistego, którą można pokazać na poczcie, w pociągu czy w hotelu.

– cyfrowa wersja dowodu osobistego, którą można pokazać na poczcie, w pociągu czy w hotelu. mPrawo Jazdy – świetne rozwiązanie agregujące w jednym miejscu informacje o uprawnieniach kierowcy.

– świetne rozwiązanie agregujące w jednym miejscu informacje o uprawnieniach kierowcy. Moje pojazdy – zbiór informacji o posiadanych pojazdach (m.in. dowód rejestracyjny i potwierdzenie ubezpieczenia).

– zbiór informacji o posiadanych pojazdach (m.in. dowód rejestracyjny i potwierdzenie ubezpieczenia). eRecepty – cyfrowe recepty w jednym miejscu, bez konieczności szukania papierowych wydruków, kodów lub maili.

mObywatel to wygoda na co dzień, ale pamiętaj, że jego funkcjonalności jest wspierana tylko na terenie Polski. Jeśli wybierasz się za granicę, mDowód nie zastąpi plastikowego dowodu czy paszportu.

mDowód – cyfrowy dokument w nowej odsłonie

Na koniec warto jeszcze raz wspomnieć o mDowodzie, czyli cyfrowym dokumencie tożsamości wprowadzonym w ramach aplikacji mObywatel 2.0. Warto wiedzieć, że mDowód to nie to samo co e-Dowód.

Różnice między mDowodem a e-Dowodem

e-Dowód to plastikowy dokument z warstwą elektroniczną, wyposażony w chip NFC. Działa zbliżeniowo i jest pełnoprawnym dokumentem na terenie Polski i za granicą.

to plastikowy dokument z warstwą elektroniczną, wyposażony w chip NFC. Działa zbliżeniowo i jest pełnoprawnym dokumentem na terenie Polski i za granicą. mDowód to wyłącznie cyfrowy dokument dostępny w aplikacji mObywatel. Na terenie Polski może być używany podobnie jak dowód osobisty, ale ma osobną serię, numer i termin ważności.

Jeśli często podróżujesz, e-Dowód to absolutna podstawa. To jedyny dokument, który spełni swoją rolę za granicą i umożliwi korzystanie z podpisu elektronicznego. Jeśli natomiast stawiasz na wygodę w codziennym życiu, mObywatel z mDowodem może być idealnym rozwiązaniem – zwłaszcza gdy nie chcesz zabierać ze sobą całego portfela.

e-Dowód, mObywatel i mDowód to narzędzia, które mają jedno wspólne zadanie – ułatwić życie w świecie pełnym formalności. Każde z nich ma swoje miejsce i zastosowanie, więc warto korzystać z tych rozwiązań w zależności od potrzeb.