Play i Netia źle informują o cenach usług - UOKiK stawia zarzuty

Na pierwszy ogień poszli operatorzy P4 (właściciel Play) i Netia, którzy to zdaniem naszego krajowego regulatora, źle informują konsumentów o cenach swoich usług.

W szczególności chodzi tu o przekazy reklamowe tych telekomów oraz sprzedażowe rozmowy telefoniczne, w których to potencjalnym klientom prezentowane są ceny usług uwzględniające rabaty - po 5 zł miesięcznie za wyrażenie zgód marketingowych oraz za wybór faktury w formie elektronicznej.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny:

Wydaje się, że problem ten został już rozwiązany, jeśli chodzi o operatorów i ich strony internetowe z ofertami, gdzie jak nie przy danych pakietach, to już w formularzu zamówienia, rabaty te są wyraźnie oznaczone i opisane.

Niemniej, przekazy reklamowe jak i sprzedaż telefoniczna jest jeszcze zdecydowanie do poprawy w tym zakresie i to nie tylko u tych operatorów. Zresztą, UOKiK informuje jednocześnie w tym samym komunikacie, iż postawione zostały już podobne zarzuty względem Vectry i Multimedia oraz, że prowadzi aktualnie postępowanie wyjaśniające w tej sprawie względem operatorów: Orange, CANAL+, T-Mobile i Polkomtela (operator sieci Plus).

Jeśli zaś chodzi o Play i Netię, w przypadku potwierdzenia się stawianych zarzutów, na operatorów tych może zostać nałożona kara finansowa w wysokości do 10% rocznego obrotu.

