Marka odkurzaczy eufy wchodzi do Polski. Oto ich pierwszy, zaawansowany model

Na polski rynek wchodzi marka eufy, należąca do rozpoznawalnego nad Wisłą przedsiębiorstwa Anker Innovations. Odkurzacz eufy X10 Pro Omni – ma łączyć zaawansowane technologie sprzątania i nawigacji po domu z wygodą użytkowania, minimalizując codzienne obowiązki związane z utrzymaniem porządku.

Według danych przedstawionych przez eufy model X10 Pro Omni ma być w stanie bardzo skutecznie odkurzać i mopować podłogi. Urządzenie oferuje siłę ssania na poziomie 8,000 Pa, co, jak deklaruje producent, pozwala usuwać kurz, sierść i inne drobne zanieczyszczenia. Sierść, drobiny kurzu, strzępki tkanin? Dla tego urządzenia ma nie istnieć definicja czegoś takiego, jak "trudny do usunięcia brud".

Za proces mopowania odpowiada system MopMaster™ 2.0, który – według informacji prasowej – wykorzystuje wirujące mopy obracające się z prędkością 180 obrotów na minutę, z naciskiem 1 kg na podłogę. Producent twierdzi, że rozwiązanie to pozwala usuwać nawet zaschnięte plamy. Co więcej, pięciokątny kształt mopów ma umożliwić dotarcie do trudno dostępnych miejsc, a funkcja automatycznego unoszenia mopów na wysokość 12 mm ma zapobiegać zamoczeniu dywanów.

Model X10 Pro Omni jest wyposażony w zaawansowaną stację bazową Omni Station. System ów ma automatycznie opróżniać worek na kurz o pojemności 2,5 l, uzupełniać wodę w zbiorniku o pojemności 3 l oraz czyścić i suszyć mopy w temperaturze 45°C. Producent informuje, że taka konfiguracja pozwala na umycie nawet 150 mkw podłogi 2-3 razy przed koniecznością ponownego uzupełnienia zbiorników.

Inteligentna nawigacja i aplikacja mobilna

Model X10 Pro Omni został wyposażony w system nawigacyjny AI.See™, który, według producenta, pozwala na rozpoznawanie i omijanie ponad 100 różnych przeszkód, takich jak zabawki, przewody czy inne przedmioty. Dodatkowo system AI.Map 3.0 oraz technologia iPath™ Laser mają umożliwiać precyzyjne tworzenie map pomieszczeń, w tym wielopiętrowych domów, co pozwala na selektywne sprzątanie.

Producent podkreśla również rolę aplikacji eufy Clean, dostępnej na systemy Android oraz iOS. Aplikacja umożliwia sterowanie urządzeniem, zarządzanie harmonogramami sprzątania oraz planowanie sprzątania wybranych stref.

Cena i dostępność

Rekomendowana cena detaliczna odkurzacza eufy X10 Pro Omni wynosi 3599 zł, ale w ramach promocji produkt jest dostępny w sklepie Media Expert za 2999 zł. To zdecydowanie propozycja dla osób poszukujących zaawansowanego, niemal bezobsługowego sprzętu do sprzątania. Ma mieć i moc połączoną z rozwiązaniami smart i wygodę, co może zapewne przyciągnie klientów. Aczkolwiek cena — jak na razie nieznaną w Polsce markę — "na wejście" jest całkiem spora.