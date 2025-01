Wiemy już, czym Polacy najbardziej się stresują korzystając ze smartfona

Nie są one może zaskakujące, bo wciąż na pierwszym miejscu Polacy przy kupnie smartfona kierują się przede wszystkim ceną - 41% wskazań, ale już na drugim miejscu wymieniana jest bateria - 33%. Podium zamykają tu aparaty - z nieco mniejszym odsetkiem wskazań na poziomie 30%, a na dalszych miejscach wymieniane są: jakość (22%), pamięć (19%) oraz design (17%).

To oczywiście tylko finalne i najważniejsze kryteria, którym kierują się polscy konsumenci, kupując dla siebie smartfona. Jednak, już przy szczegółowych pytaniach o ważne dla nich aspekty w urządzeniu, z którego korzystają, zdecydowana większość badanych wskazuje tu baterię.

Aż trzech na czterech ankietowanych przyznaje, iż stresuje ich możliwość rozładowania się im smartfona, spora część z nich posiłkuje się tu, by tego uniknąć dodatkowym urządzeniem w kieszeni czy torbie, a więc powerbankiem (co czwarty badany). Jednak z pewnością każdy chciałby uniknąć tego dodatkowego balastu, dlatego dla 75% użytkowników smartfonów w Polsce - pojemna i wytrzymała bateria to must-have.

Co ciekawe, pojemna i wytrzymała bateria istotniejsza jest nawet niż szybki internet (70% wskazań), szybkie działanie urządzenia (65%), dużo pamięci operacyjnej i wewnętrznej (po 61%) czy duży i wyraźny wyświetlacz (55%).

Okazuje się też, iż połowie ankietowanych często zdarza się wyłączać funkcje lokalizacji, transmisję danych czy Bluetooth, by oszczędzić energię, a blisko co trzeci z nich często unika korzystania ze smartfona poza domem, jeśli wie, że nie będzie miał możliwości podładowania go w międzyczasie. Dlatego też, zdecydowana większość badanych (80%) jako antidotum wskazuje rozwiązanie tego problemu w opcji szybkiego ładowania baterii.

Badanie przeprowadzono w lipcu 2024 r. metodą CAVI na reprezentatywnej grupie 800 polskich użytkowników i użytkowniczek smartfonów w wieku od 18 do 65 lat.

Źródło: Infinix Mobility

Stock Image from Depositphotos.