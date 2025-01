mDowód i e-dowód w pigułce. Do czego służą i gdzie się przydadzą?

E-dowód, czy mDowód? To dwa zupełnie inne dokumenty, jednak oba służą m.in. do potwierdzenia naszej tożsamości. Pierwszy mamy w portfelu w postaci plastikowej karty z warstwą elektroniczną, gdzie znajdujący się w niej chip zapewnia identyfikację online oraz elektroniczne podpisywanie dokumentów. mDowód do cyfrowa wersja dowodu osobistego udostępniana w aplikacji mObywatel, dzięki czemu w wielu sytuacjach może zastępować fizyczny dokument. Ministerstwo Cyfryzacji postanowiło rozwiać wszelkie wątpliwości i przedstawić zalety i funkcje każdego z dokumentu.

E-dowód czy mDowód? Funkcje i zalety dokumentów tożsamości

E-dowód – co warto o nim wiedzieć?

Od 7 listopada 2021 r. wydawane są nowe dowody osobiste z odciskami palców Posiada dwuliterowy kod państwa członkowskiego wydającego dokument, wydrukowany na tle niebieskiego prostokąta i otoczony 12 żółtymi gwiazdami oraz odwzorowanie podpisu posiadacza.

Dzięki warstwie elektronicznej umożliwia on szybszą odprawę na lotniskach , które oferują bramki automatyczne. Za sprawą zdjęcia biometrycznego wystarczy użyć e-dowodu i skierować twarz do kamery. Dzięki aplikacji ICAO w warstwie elektronicznej e-dowodu niepotrzebne jest spotkanie z personelem lotniskowym w celu odprawy.

E-dowód można zawiesić na maksymalnie 14 dni , jeśli np. się zagubił. W tym czasie nie będzie możliwości wykorzystania go przez niepowołane osoby, chociaż nie utraci on swojej ważności. Kiedy dokument się znajdzie, należy cofnąć zawieszenie. Bez tego po upływie 14 dni zostanie on unieważniony urzędowo.

E-dowód działa bezstykowo, ponieważ korzysta z komunikacji NFC (ang. Near Field Communication). To ta sama technologia, która znana jest np. z płatności zbliżeniowych telefonem.

W warstwie elektronicznej e-dowodu zakodowane mogą być cztery certyfikaty, z czego trzy dostępne są za darmo:

certyfikat obecności – można nim potwierdzić obecność w danym miejscu i czasie

– można nim potwierdzić obecność w danym miejscu i czasie certyfikat identyfikacji i uwierzytelniania – potrzebny do potwierdzenia tożsamości online. Jego nadanie wymaga samodzielnego nadania 4-cyfrowego kodu PIN w czasie odbioru e-dowodu i aktywacji jego warstwy elektronicznej

– potrzebny do potwierdzenia tożsamości online. Jego nadanie wymaga samodzielnego nadania 4-cyfrowego kodu PIN w czasie odbioru e-dowodu i aktywacji jego warstwy elektronicznej certyfikat podpisu osobistego – aktywowany na żądanie przy odbiorze dokumentu umożliwia złożenie podpisu osobistego za pomocą e-dowodu z wykorzystaniem 6-cyfrowego kodu PIN.

Czwarty jest płatny:

certyfikat podpisu kwalifikowanego – płatny i aktywowany w e-dowodzie przez zewnętrznych dostawców, który ma moc prawną taką jak podpis własnoręczny i można nim podpisywać każdy dokument. Lista firm oferujących certyfikat dostępna jest na stronach Narodowego Centrum Certyfikacji.

mDowód – co warto o nim wiedzieć?