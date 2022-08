mObywatel otwiera się na samorządy. W aplikacji przybędzie dokumentów

mObywatel się rozwija. Na początku maja tego roku Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała o pracach nad wersją 2.0, która nie będzie już tylko aplikacją mobilną, ale rozbudowanym serwisem internetowym, który ułatwi zarządzanie dokumentami i kontaktem z różnymi urzędami. Kilka tygodni później pojawiły się zapowiedzi, że dokument mObywatel (dawniej mTożsamość) zrównany będzie z dowodem osobistym - będzie tak samo traktowany przez wszystkie urzędy i inne podmioty wymagające od obywatela przedstawienia dowodu tożsamości. Teraz dowiadujemy się, że w aplikacji mobilnej w niedalekiej przyszłości pojawią się dodatkowe dokumenty wydawane przez samorządy.

mObywatel - Uprawnienie. Aplikacja mobilna z dokumentami wydanymi przez samorządy

mObywatel - Uprawnienie to pilotaż nowego rozwiązania wdrażanego do aplikacji, w którym JST (Jednostki Samorządu Terytorialnego) będą mogłby prowadzić ewidencję dokumentów elektronicznych oraz wydawanie ich bezpośrednio z poziomu mObywatela. Usługa prowadzenia ewidencji i wydawania dokumentów w ramach systemu mObywatel będzie całkowicie bezpłatna. Samorządy dostaną wygodne narzędzia tworzenia różnych rodzajów dokumentów z wykorzystaniem prostego w obsłudze systemu i szablonów ułatwiających zarządzanie nimi. W mObywatelu będą mogły być przechowywane np. lokalne karty dużej rodziny, karty wędkarza, karty gminnej czy karty mieszkańca oferujące te same korzyści co tradycyjne, plastikowe odpowiedniki.

Pilotaż usługi dla samorządów przeprowadzany jest w formie naboru otwartego dla pięciu gmin, które zgłoszą się do nas jako pierwsze oraz chcą wydawać własne dokumenty lub już je wydają, jednocześnie nie posiadając odpowiedniego systemu teleinformatycznego. O zakwalifikowaniu samorządu do wzięcia udziału w pilotażu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zainteresowane gminy mają czas do 31 sierpnia na wysłanie swoich głoszeń. Cyfryzacja KPRM nie informuje jednak kiedy będzie chciała wystartować z testami i - co najważniejsze - nie wiadomo ile przyjdzie czekać użytkownikom na wdrożenie nowych funkcjonalności.

mObywatel otwiera się na samorządy. Będzie więcej dokumentów w aplikacji

Warto jednak przypomnieć, że już teraz mieszkańcy Krakowa, Tarnowa i okolic mogą dodawać do aplikacji Małopolską Kartę Aglomeracyjną, która jest cyfrową wersją fizycznej karty wydawanej przez punkty obsługi klienta MKA lub portal MKA. To zrealizowany przez Województwo Małopolskie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 nowoczesny system zarządzania transportem. Karta MKA to zintegrowany system Krakowskiej Karty Miejskiej oraz Tarnowskiej Karty Miejskiej z dostępem do usług świadczonych przez Koleje Małopolskie oraz Przewozy Regionalne i pozwala na przejazdy pociągami, tramwajami i autobusami.

W aplikacji mObywatel można też wyświetlać bilety kolejowe zakupione na stronie blikom.pl lub bilet.wielkopolskiebilety.pl (Koleje Wielkopolskie). By móc okazywać do kontroli cyfrowe bilety wymagane jest powiązanie konta Blikom z kontem mObywatel. W aplikacji można wyświetlać bilety:

PKP Intercity (bilety jednorazowe)

PolRegio (bilety jednorazowe)

PKP SKM w Trójmieście (bilety jednorazowe)

Łódzka Kolej Aglomeracyjna (bilety jednorazowe)

Koleje Wielkopolskie (bilety jednorazowe, bilety okresowe)

Koleje Małopolskie (bilety jednorazowe)

Warto jednak pamiętać, że nie ma możliwości dodania do mObywatel biletów zakupionych w kasach, biletomatach - te nie są powiązane z konkretną osobą.