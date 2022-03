Masz mObywatel? Z aplikacją otworzysz konto w Banku Pekao

W połowie czerwca ubiegłego roku z mObywatela korzystało przeszło 3 mln użytkowników. Dziś, rządowa aplikacja mobilna może pochwalić się liczbą przekraczającą 7 mln. Grupa stale rośnie, ponieważ aplikacja jest systematycznie wzbogacana o kolejne funkcjonalności pozwalające załatwić formalności bez korzystania z tradycyjnego dowodu osobistego lub prawa jazdy. Znajdziecie w niej również Unijny Certyfikat Covid, eRecepty, informacje o punktach karnych. Teraz za jej pośrednictwem będzie można zweryfikować tożsamość przy otwieraniu konta w Banku Pekao.

Jednym z filarów strategii Banku Pekao jest zapewnienie klientom prostego i bezpiecznego bankowania. Dlatego cały czas poszukujemy rozwiązań, które pomogą nam zrealizować ten cel. Kolejnym z nich jest umożliwienie zakładania konta w naszym banku przy pomocy aplikacji mObywatel. Mamy w niej dostęp do najważniejszych danych, przy jej pomocy możemy potwierdzić naszą tożsamość. Teraz klienci mogą ją również wykorzystać do zakładania rachunku naszym banku, co nas niezwykle cieszy.

- mówi Wojciech Werochowski, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Bankowości Detalicznej.

Jak działa zakładanie konta w Pekao z wykorzystaniem mObywatela? Wystarczy zainstalować aplikację PeoPay i wybrać opcję „Zostań klientem Pekao”. W trakcie składaniu wniosku w PeoPay pojawi się kod do weryfikacji, który trzeba skopiować i przejść do aplikacji mObywatel. W zakładce mObywatel (dawniej mTożsamość) należy wybrać opcję "przekaż dane instytucji bądź firmie", wkleić kod oraz potwierdzić przekazanie danych do Banku Pekao. Wszystkie niezbędne dane klienta potrzebne do otwarcia rachunku zostaną przekazane automatycznie. W kolejnym kroku, PeoPay poprosi o zrobienie zdjęcia selfie. Po uzupełnieniu danych wystarczy zatwierdzić umowę kodem przesłanym w SMS, nadać numer PIN do logowania w aplikacji PeoPay i gotowe.

Możliwość otworzenia konta w Banku Pekao z wykorzystaniem aplikacji PeoPay i mObywatel jest dostępna dla użytkowników smartfonów z Androidem i iOS.

Źródło: informacje prasowe