Apple zawodzi na całej linii: xCloud nie trafi na iPhone’a

Kilka dni temu Microsoft poinformował o rozszerzeniu swojej usługi mobilnego grania xCloud na kolejne kraje. Już 15 września posiadacze urządzeń z Androidem w Polsce będą mieli okazję sprawdzić ponad setkę gier dostępnych w ramach abonamentu Xbox Game Pass Ultimate, które będzie można uruchomić także na smartfonie z przystosowanym sterowaniem dotykowym lub z dedykowanym kontrolerem. I to bez konieczności kupowania konsoli Xbox One. Z xCloud mieli skorzystać także użytkownicy iPhone’ów oraz iPadów — wygląda jednak na to, że Microsoft i Apple się nie dogadali, co oczywiście odbije się na wszystkich zainteresowanych graczach korzystających z urzadzeń Apple.

xCloud nie trafi na iPhone’y. Microsoft kończy fazę testów i skupiać się będzie na Androidzie

Microsoft poinformował oficjalnie, że kończy testy usługi xCloud na iOS, ale nie oznacza to wcale, że szykuje się do pełnej premiery. Wręcz przeciwnie. Wstrzymuje wszelkie prace, a cała uwaga zespołu skupiać się będzie na urządzeniach z Androidem. Z dniem 5 sierpnia przestała działać aplikacja w TestFlight, w której 10 tys. testerów miało szansę sprawdzenia, jak działa Halo: The Master Chief Collection bez dostępu do konsoli. Cóż, już nie mają takiej możliwości i nie zapowiada się, by miało się to zmienić w najbliższej przyszłości.

Cała wina leżeć ma po stronie Apple i restrykcyjnych regulaminów App Store, które od lat dają się we znaki twórcom aplikacji przygotowywanym na systemy iOS/iPadOS. Przedstawiciele Microsoftu nie wskazali konkretnych punktów, choć na pierwszy plan wysuwają się obostrzenia związane z „klientami zdalnego pulpitu”. Tego typu aplikacje mogą się łączyć jedynie z urządzeniami będącymi w posiadaniu użytkownika i połączonymi tą samą siecią. A w przypadku xCloud mowa jest o chmurze, bez obecności fizycznej konsoli Xbox One. Z tego samego powodu Stadia nie jest dostępna na iOS/iPadOS. Dodatkowym problemem jest też brak możliwości ominięcia regulacji App Store związanych z zakupami w aplikacji, co może utrudnić np. kupowanie dodatków czy przedmiotów w grach oferowanych w abonamencie Xbox Game Pass Ultimate.

xCloud na iPhonie? Microsoft odpuszcza i skupia się wyłącznie na Androidzie

Ciekawe, czy Microsoft i Apple się dogadają w tej sprawie. Firma z Cupertino nie jest skłonna do ustępowania. Wystarczy przypomnieć problemy związane z pocztą elektroniczną Hey.com. Apple nie chciało się zgodzić na udostępnienie aplikacji w App Store, gdyż ta chciała uniknąć płatności in-app wewnątrz ekosystemu umożliwiając użytkownikom opłacanie subskrypcji bez pośrednictwa Apple. To się firmie nie spodobało, przedstawiciele obu firm wymieniali się uszczypliwościami, a i tak skończyło się, jak zwykle — twórcy się ugięli i dostosowali swój produkt do wytycznych App Store, co może dziwić, gdyż jeszcze kilkanaście dni przyrównywali politykę firmy do działań mafii.

Microsoft na ten czas odpuścił i szuka innych partnerów. Zainteresowany xCloud jest Samsung. Obie firmy postanowiły współpracować i już wkrótce posiadacze Galaxy Note 20 i Galaxy Tab S7 będą mieli okazję pobrać z Galaxy Store specjalną wersję aplikacji Xbox Game Pass pozwalającą na realizacje specjalnych tokenów i kupowanie dodatków, skórek, czy innego typu DLC. Nie dziwią też zestawy składające się z nowego telefonu, 3-miesięcznego abonamentu Xbox Game Pass Ultimate i kontrolera, które pozwolą cieszyć się rozgrywką w chmurze, bez konsoli.