Każdy gracz doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak istotny jest dobrej jakości kontroler do gier. Tam nie ma miejsca na przypadki, liczy się wygoda, jakość wykonania i czas pracy na jednym ładowaniu. Pod tym względem standardowe kontrolery do Xbox One są po prostu OK, ale pady Xbox Elite (pierwszej i drugiej generacji) to prawdziwe mistrzostwo — każdy kto miał przyjemność z nich skorzystać, doskonale o tym wie. Ale w związku z szykowaniem się do premiery nowej usługi, mowa oczywiście o streamingu xCloud, Microsoft szykuje zupełnie nowy pad. Tym razem jednak nie robi tego w pojedynkę, a we współpracy z popularną i niezwykle cenioną firmą 8BitDo.