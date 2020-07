Samsung Galaxy Tab S7 bez tajemnic. Oto konkurent iPada Pro

To, że Samsung pracuje nad nowymi modelami swoich tabletów Galaxy Tab, nie jest żadną tajemnicą. Jeszcze kilkanaście dni temu informowaliśmy Was o nowych informacjach dotyczących zbliżającej się premiery Galaxy Tab S7, który ma być odpowiedzią na cieszące się sporą popularnością iPady Pro. Czy w tym roku Samsungowi uda się zdobyć nowych użytkowników?

Jeśli wierzyć doniesieniom serwisu WinFuture.de, to największe kontrowersje wzbudzać może decyzja, że w podstawowym, 11-calowym modelu Galaxy Tab S7 znajdziecie ekran LTPS TFT LCD o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli, gęstości pikseli na poziomie 274 ppi i odświeżaniu 120 Hz. Dla wielu będzie to krok wstecz względem Tab S6, który wykorzystywał panel Super AMOLED o tej samej rozdzielczości. Ruch ten ma przełożyć się na niższą cenę, która ma zachęcić potencjalnych kupujących. Za lepszy wyświetlacz będzie trzeba dopłacić — kupując model Galaxy Tab S7. 12,4-calowy tablet wyposażony ma być w ekran Super AMOLED o rozdzielczości 2800 x 1752 pikseli, z zagęszczeniem pikseli na poziomie 287 ppi i odświeżaniem 120 Hz. Ekran, jego wielkość, i technologia produkcji to niejedyne, czym oba tablety będą się różnić — choć tych różnić nie ma zbyt wielu.

To przede wszystkim bateria, czytnik linii papilarnych, wymiary i waga urządzeń. W modelu Galaxy Tab S7 umieszczono baterię 7040 mAh, co ma przełożyć się na 15 godzin ciągłego odtwarzania wideo. W przypadku Galaxy Tab S7+ zdecydowano się na mocniejsze rozwiązanie. Baterię o pojemności 10090 mAh, która wystarczy na 16 godzin wygodnego oglądania materiałów wideo. Czytnik linii papilarnych w Galaxy Tab S7 umieszczony ma być na boku w jednym z przycisków, a w przypadku Galaxy Tab S7+ ma być wbudowany w ekran. Do tego wsparcie dla rysika S Pen i klawiatur.

Samsung Galaxy Tab S7 i S7+. O nowych tabletach wiemy już niemal wszystko

A jak z wielkością obu urządzeń? Galaxy Tab S7 to 253,8 x 165,4 x 6,34 mm przy wadze 495 g. Galaxy Tab s7+ waży 590 g, a jego wymiary to 285 mm x 185 mm x 5,7 mm. A co z innymi, równie ważnymi elementami? W obu modelach znajdziecie Snapdragona 865+ z 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej rozszerzalnej z wykorzystaniem karty microSD. Do tego podwójny aparat: 13 Mpix (główny, f/2.0) i 5 Mpix (ultra szeroki f/2.2). Z przodu pojedynczy aparat 8 Mpix (f/2.0). Oba tablety mają być sprzedawane w trzech wersjach kolorystycznych: Mystic Black, Mystic Bronze i Mystic Silver.

Wszystkiego dowiemy się w przyszłym tygodniu. 5 sierpnia odbędzie się Galaxy Unpacked, na którym Samsung zaprezentuje swoje nowe sprzęty mobilne. Z całą pewnością pojawi się Note 20 w kilku wariantach. Niemal pewne jest też to, że na prezentacji nie zabraknie następcy koreańskiego składaka — Galaxy Fold. Galaxy Z Fold 2 ma być wyposażony w 7,7-calowy składany ekran oraz dodatkowy wyświetlacz służący jako jego „okładka”. Warto też przypomnieć, że Samsung ma przygotowywać się do premiery jeszcze jednego smartfona — Galaxy S 20 Lite. Według ostatnich informacji, model ten ma odstawać nieco od swoich „starszych” braci, porzucić Exynosa na rzecz Snapdragona (choć nie wiadomo, czy na wszystkich rynkach) i obsługiwać rysik S Pen, który do tej pory zarezerwowany był dla Note’ów.