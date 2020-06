Nie można było tak od razu? Konflikt Basecamp z Apple można uważać za zakończony

Z jednej strony krzyczeli „Apple działa mafia”, z drugiej wołano odpierano atak „Apple się nie ugnie pod naciskiem twórców, którzy nie trzymają się obowiązujących zasad”. Ostatnie dni obfitowały w dość nieprzyjemną dyskusję przedstawicieli dwóch firmy. Basecamp i ich aplikacja pocztowa HEY napotkały opór ze strony Apple. Wszystko miało dotyczyć pieniędzy i 30-procentowych prowizji na rzecz firmy z Cupertino, choć pojawiły się komentarze, że za sprawą kryje się coś jeszcze. Wygląda jednak na to, że konflikt został zażegnany — a przynajmniej załagodzony.

For all the snark and exasperation, we’re going to take @pschiller up on this offer: „There are many things that they could do to make the app work within the rules that we have. We would love for them to do that”. We won’t ever do IAP, but try some of the other „many things”.

— DHH (@dhh) 19 czerwca 2020