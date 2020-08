Ale to nie koniec różnic na niekorzyść Note 20. Czy można nazwać go budżetowcem? Trochę tak, tył nie został wykonany z ze szkła ale plastiku, który Samsung Nazywa Glasstic mówiąc że nie czuć różnicy. Moim zdaniem jednak czuć, do tego brak ochrony plecków szkłem Gorilla Glass też da się we znaki miejcie więc tego świadomość.

W obu smartfonach znajdziemy Exynosa 990 czyli ten procesor, co w Galaxy S20 i nie udało się uzyskać informacji, czy to jego ulepszona wersja, która będzie się mniej grzać. Na plus na pewno obecność w obu smartfonach szybkich pamięci RAM LPDDR5. Note 20 dostanie ich 8GB, Ultra 12 GB. Wiadomo, piątki to wyższa prędkość i mniejsze zużycie energii. Wersja pamięciowa jeśli dobrze zrozumiałem będzie jedna. 256GB z tą różnicą, że w Note 20 nie użyjemy kart microSD, w Note 20 Ultra 5G już tak. Telefony mają podobno dostać złącza eSim.