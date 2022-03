Microsoft wspiera Steam Deck. Jednak nie zagracie we wszystkie gry

Microsoft przedstawia listę gier, które są kompatybilne ze Steam Deck. Jednak nie we wszystkie tytuły będziecie mogli zagrać na sprzęcie działającym pod kontrolą systemu SteamOS.

Nie da się ukryć, że Steam Deck to wymarzony sprzęt do grania w najlepsze gry w trybie przenośnym. Wygodny, poręczny i przede wszystkim na tyle mocny, że radzi całkiem dobrze radzi sobie z nowymi tytułami. A lista kompatybilnych gier, choć nie powalająca, stale się powiększa i z pewnością znajdziecie na niej pozycje, które zajmą wam czas na długie godziny. Pod warunkiem, że udało się wam kupić sam sprzęt.

Kompatybilność gier na Steam Deck to temat bardzo ważny i nie dziwi, że najwięksi gracze na tym rynku bacznie przyglądają się poczynaniom Valve w kwestii ich nowego urządzenia do grania przenośnego. Również Microsoft z dużym optymizmem podchodzi do Steam Deck oraz dążeń Valve w dostarczeniu najlepszych gier w najwygodniejszy sposób. W związku z tym przygotowano listę kompatybilnych tytułów, które Microsoft udostępnia na Steam i które są z tym sprzętem kompatybilne. Lista ta nie jest długa, ale zawiera mocne tytuły:

Zweryfikowane

Deathloop

Psychonauts 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

The Evil Within

Fallout Shelter

Prey

Battletoads

Max: The Curse of Brotherhood

Grywalne

Sea of Thieves

Fallout 4

Forza Horizon 5

Forza Horizon 4

Quantum Break

State of Decay: YOSE

Brak wsparcia

Gears 5

Halo: The Master Chief Collection

Halo Infinite

Microsoft Flight Simulator X

Microsoft tłumaczy, że Gear 5, Halo: The Master Chief Collection, Halo Infinite oraz Microsoft Flight Simulator X nie zadziałają na Steam Deck ze względu na zaimplementowane w grach mechanizmy przeciwko oszustom. Anti-cheat jest głównym powodem, dla którego część najpopularniejszych gier na "konsoli" Valve nie zadziała - tyczy się to m.in. Fortnite od Epic Games.

Jeszcze w styczniu szef studia poinformował, że nie przewiduje wsparcia dla swojej najważniejszej i najbardziej dochodowej produkcji. Wiadomo natomiast, że Valve i Epic Games pracują nad wprowadzeniem Easy Anti Cheat dla systemu operacyjnego SteamOS (który jest zmodyfikowanym Linuksem). Również i z tego powodu Destiny 2 ma problemy z działaniem na Steam Deck. Bungie już kilka miesięcy temu zapowiadało, że tytuł nie będzie wspierany. Po premierze urządzenia twórcy przestrzegali, że każda próba obejścia tych obostrzeń, spotka się z banem w grze.

Destiny 2 nie jest obsługiwane przez Steam Deck ani żaden system korzystający z narzędzia Proton Steam Play, chyba że masz zainstalowany i uruchomiony system Windows. Gracze, którzy podejmą próbę uruchomienia Destiny 2 na Steam Deck poprzez SteamOS lub Proton, nie będą mogli wejść do gry i po krótkiej chwili zostaną przeniesieni z powrotem do swojej biblioteki gier. W przypadku podjęcia próby obejścia niekompatybilności Destiny 2 na graczy zostanie nałożony ban w grze.

- przeczytacie na stronach pomocy technicznej Bungie. Warto zwrócić uwagę na zapis wskazujący, że jeśli gra uruchomiona jest na Steam Deck z Windowsem, nie będzie większego problemu.