Steam Deck rozebrany przez iFixit. Serwis będzie sprzedawał części zamienne

Valve szykuje się do premiery Steam Deck i ogłasza pierwszy serwis, który będzie sprzedawał oficjalne części zamienne do nowego urządzenia pozwalającego na uruchamianie setek gier z biblioteki Steam

Premiera Steam Decka zbliża się wielkimi krokami. Konsola Valve trafi do pierwszych właścicieli już za kilkanaście dni - 28 lutego. Szum wokół niej ciągle rośnie, głównie za sprawą kompatybilności z najpopularniejszymi grami. Już teraz wiadomo, że sprzęt twórców Half-Life i platformy Steam poradzi sobie z niemal 300 tytułami. W samym lutym ponad 150 gier otrzymało już zweryfikowany status w oficjalnym systemie oceniania Valve. Nie da się jednak ukryć, że nie wszystkie produkcje na Steam Deck zadziałają. Wielkim nieobecnym z pewnością będzie Fortnite, który oficjalnie na Steam Deck nie zawita. Potwierdził to kilka dni temu Tim Sweeney - dyrektor generalny Epic Games, tłumacząc to obawami przed oszustami i hakerami.

Steam Deck rozebrany. Tym razem przez ekspertów z iFixit

Wracając jednak do samego Steam Decka. W październiku ubiegłego roku Valve zaprezentowało jak urządzenie (w wersji prototypowej) wygląda w środku. Przestrzegano jednocześnie, że samodzielne jego rozkręcenie może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu. Potwierdzono jednocześnie, że część komponentów będzie można wymienić - odpowiednie części będą sprzedawane przez autoryzowane serwisy i sklep. Steam Deck trafił teraz do serwisu iFixit. Jeśli interesujecie się sprzętami elektronicznymi - z pewnością wiecie co to za strona. iFixit znane jest z "rozbierania" elektroniki, prześwietlania jej na różne sposoby i sprzedawania części zamiennych, nie tylko do smartfonów. Serwis potwierdza, że rozebranie Steam Deck nie będzie zbytnio skomplikowane. Dodatkowym ułatwieniem jest odpowiednie oznakowanie wszystkich płytek, tasiemek, kabelków i śrubek w taki sposób, by nie pomylić ich z innymi elementami urządzenia.

Jednocześnie Valve potwierdziło, że iFixit będzie jednym z autoryzowanych sprzedawców części zamiennych Steam Decka. W sklepie popularnego serwisu znajdziecie również części dla zestawu VR Valve Index. Choć szczegółów nie podano (Steam podaje, że wszystkie sprawy są dopracowywane) producent zapewnia, że w najbliższym czasie podzieli się kolejnymi informacjami na ten temat. iFixit posiada europejski oddział sklepu i sprzedaje części zamienne do smartfonów, konsol i innych urządzeń elektronicznych, nie wiadomo czy w swojej ofercie posiadać będzie też te przeznaczone do Steam Decka.

iFixit pierwszym oficjalnym sklepem z częściami zamiennymi do Steam Deck

Osobną kwestią są również opłaty za wysyłkę. Przykładowo, przesyłka do Polski z baterią do konsoli Nintendo Switch to koszt w wysokości 7,80 euro (ok. 35 zł). Warto więc uzbroić się w cierpliwość. Być może niedługo pojawią się informacje, czy któryś z polskich serwisów będzie oferował możliwość zamówienia części zamiennych do nowego sprzętu Valve.

Warto też przypomnieć, że Valve udostępniło w zeszłym tygodniu pliki CAD dla Steam Deck. To dobre wieści dla wszystkich majsterkowiczów, modderów, producentów akcesoriów tych, którzy chcą sobie wydrukować Steam Decka w 3D. I choć tak wydrukowane urządzenie nie odda w pełni wrażeń z jego obsługi, tak być może pomoże w podjęciu decyzji, czy warto ten sprzęt kupić.

Pliki CAD dostępne są do pobrania na licencji Creative Commons na Stronach Valve. Wlicza się w to model STP, model STL i plany (DWG) dla odniesienia.