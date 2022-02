Premiera Steam Decka jest już za 3 dni, dokładnie 28 lutego. Niedawno informowaliśmy, że Valve przyspieszyło prace nad kompatybilnością produkcji z nadchodzącym wielkimi krokami przenośnym komputerem. Na tamtą chwilę twórcy Half-Life mogli pochwalić się niemal 300 produkcjami w 100% działającymi ze Steam Deckiem i - jak zapowiadali - na tym prace nie miały się zatrzymać.

Plunkett przy tak ogromnej bibliotece gier wydaje się osobą idealną do sprawdzenia tego, jak całość wypadnie w praktyce oraz jak firma przygotowała się na huczną premierę swojego handhelda. Na 810 gier, w pełni kompatybilnych było… 59 produkcji.

66 gier otrzymało status “grywalnych”. Oznacza to, że dany tytuł bez problemu zostanie uruchomiony na Steam Decku, lecz mogą być pewne problemy z optymalizacją, co przekłada się na bardzo małą czcionkę tekstu lub nieczytelne elementy interfejsu gry.

Status gier w pełni niekompatybilnych ze Steam Deckiem otrzymały 23 produkcje - i to wcale nie małe gry, bowiem w tym gronie znalazły się takie tytuły jak Rage 2, Gears 5, Rainbow Six Siege i Surviving Mars. Niewątpliwie, jest to spora strata.

Niemniej jednak, wszystkie te wyniki dają nam 148 gier, a przecież biblioteka Plunketta zawiera 810 produkcji. Co z pozostałymi 662 pozycjami? Zwyczajnie… nie zostały przetestowane. Jest to dosyć mocno niepokojące, chociaż Valve zapewnia, że na Steam Decku odpalimy wszystkie gry, niezależnie od stopnia kompatybilności. Niemniej, granie w kiepskiej rozdzielczości nie brzmi już tak dobrze.