Microsoft wysłuchał próśb graczy. Twitch wraca do interfejsu Xboxa

Po zawirowaniach z Mixerem – autorską platformą streamingową Microsoftu – Twitch wraca do łask. Wraz z najnowszą aktualizacją gracze będą mogli uruchomić stream z poziomu Twitcha bez wychodzenia z gry.

Transmisje na Twitch bez opuszczania rozgrywki

Gdy w 2016 roku Microsoft wystartował z własną platformą streamingową sytuacja na rynku była już mocno zdominowana przez Twitch. Projekt utrzymał się przez kilka lat głównie za sprawą ogromnych pieniędzy, jakie Microsoft pompował w rozwój platformy i podkupowanie streamerów na wyłączność. Pomimo starań Mixer okazał się niewystarczająco silny, by móc konkurować z Twichem, co skutkowało zamknięciem serwisu w 2020 roku. Microsoft przez ten czas traktował Mixera jako domyślną platformę do strumieniowania rozgrywki. Gracze mogli bez opuszczania gry wysunąć boczny panel nawigacyjny i wybrać opcję transmisji na żywo. Za sprawą najnowszej aktualizacji Xboxa w miejsce Mixera powrócił lubiany przez graczy Twitch.

Źródło: Xbox

Fioletowy streaming był oczywiście cały czas dostępny na konsoli Microsoftu, jednak jego użytkowanie było dość zagmatwane. Przed uruchomieniem transmisji należało posiadać pobraną i zaktualizowaną aplikację, ręcznie ją uruchomić i przejść przez ustawiania transmisji. Gracze wielokrotnie wyrażali negatywne opinie na temat tego rozwiązania. Microsoft we współpracy z Twitch wprowadził w końcu lepszą integrację, dzięki czemu stream można już uruchomić równie szybko, co niegdyś transmisje z Mixera. Jedyną czynnością, którą gracze muszą wcześniej wykonać to sparowanie konta Microsoft z kontem Twitch. Można to zrobić za pomocą dedykowanego kodu QR. Po rozpoczęciu transmisji z poziomu zintegrowanego interfejsu możliwe jest także dostosowanie ustawień audio oraz wyboru jakości transmisji. Dzięki tym rozwiązaniom streamerzy będą mieli ułatwione zadanie. Skoro już o nich mowa, to warto wspomnieć, że kwestie finansowe również się poprawią.

Twitch wprowadza dochód gwarantowany

Zawsze chciałeś rzucić pracę na etacie i zostać streamerem, ale bałeś się o stały dochód? Mam dobrą wiadomość, Twitch wprowadza gwarantowaną miesięczną pensję. No dobra, nie dla każdego i po spełnieniu określonych warunków, ale to i tak ciekawa opcja. Już tłumaczę o co chodzi. Twitch wdraża Ad Incentive Program, czyli inicjatywę mającą na celu zagwarantowanie streamerom minimalnej miesięcznej kwoty przychodów z reklam. Twórcy, którzy kwalifikują się do programu, otrzymają od Twitcha wiadomość z indywidualną kalkulacją wypłat uzależnioną od ilości reklam wyświetlanych na godzinę i łącznej liczby godzin transmisji. Dla przykładu, jeśli twórca prowadził transmisję przez co najmniej 40 godzin w miesiącu oraz wyemitował minimum 2 minuty reklam na godzinę transmisji, otrzyma 100 dolarów. Wypłata zwiększa się wraz z ilością reklam. Twitch zaznacza, że oferowane kwoty mogą się różnić i są zależne o zaangażowania twórcy, zatem nie ma górnego limitu gwarantowanych środków.

Źródło: Twitch

Ponadto użytkownicy zakwalifikowani do programu otrzymają dostęp do panelu zarządzania reklamami, dzięki czemu możliwe będzie ustawienie reklamy w wybranym momencie transmisji.

Streamerzy zarabiają głównie z subskrybcji i darowizn od widzów, przez co muszą liczyć się z nieregularnymi wpływami na konto. Ad Incentive Program ma pełnić rolę zabezpieczenia dla twórców i pewności dochodu w przypadku mniej hojnych widzów. Z pewnością zachęci to wielu początkujących twórców do większego zaangażowania w transmitowane treści. Oby tylko program nie zakończył się masowym wysypem transmisji, w których więcej będzie reklam, niż faktycznego contentu.