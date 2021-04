Microsoft podkupi kluczowego partnera Apple. Tylko… po co?

Microsoft ostatnio chyba wpadł w szał zakupów. Najgłośniejsze transakcje ostatnich lat to oczywiście LinkedIn, Bethesda i platforma Github. Ostatnio głośno było także o planach przejęcia chociażby Discorda za 10 mld dolarów. Na tym jednak najwyraźniej plany firmy się nie kończą, ponieważ po sieci krążą już informacje o kolejnym dużym zakupie. W poprzednich przypadkach jasne było jednak, do czego Microsoft chce wykorzystać nabyte platformy oraz know-how osób za nimi stojących. Tym razem jednak ciężko stwierdzić po co Microsoftowi firma, która odpowiada za… tworzenie asystentów głosowych.

Microsoft chce kupić Nuance za 16 mld dolarów

Nuance to firma znana w Polsce niewielu osobom. Korporacja ta zajmuje się tworzeniem technologii rozpoznawania mowy i transkrypcji mowy na tekst. Oprogramowanie Nuance wykorzystywane jest w szeregu branż, m.in. w medycynie. W tym wypadku ważniejsze jest jednak to, że to właśnie technologia Nuance pomogła w 2011 w stworzeniu asystenta głosowego Siri i jego rozwój w pierwszych latach istnienia. Korporacja radzi sobie na rynku całkiem nieźle, notując w zeszłym roku 91 millionów dolarów zysku, co w jakiś sposób uzasadnia olbrzymią kwotę, jaką Microsoft miałby za nią zapłacić. 16 mld dolarów za firmę byłoby drugim najdroższym zakupem przedsiębiorstwa z Redmond, zaraz po LinkedIn (27 mld) a przed chociażby Discordem (10 mld) czy Bethesdą (7,5 mld). Powstaje jednak pytanie – po co Microsoftowi oprogramowanie które służy do obsługi funkcji głosowych.