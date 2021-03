Microsoft chce kupić Discord za ponad 10 mld dolarów. Co to oznacza dla platformy?

Microsoft w ostatnim czasie wyraźnie lubi chodzić na zakupy. Co więcej, nie kupuje on mało znanych marek, by wdrożyć ich know-how i technologie do swoich produktów, ale celuje w duże, znane podmioty, które mają stać się częścią korporacji. Tak było m.in. kiedy firma z Redmond przejęła Githuba, a następnie kupiła Bethesdę. Dla wielu, takie korporacyjne przejęcia oznaczają zmiany na gorsze, dlatego każdy taki news przyjmowany jest z dużą dozą niepokoju. Jednak ani Github ani Bethesda póki co nie dały znać, że coś niedobrego dzieje się pod nowym zwierzchnictwem. Dlatego też jestem przekonany, że kolejny zakup Microsoftu może wyjść obu stronom na dobre.

Microsoft chce kupić Discord za ponad 10 mld dolarów

Discord jak sami wiecie to platforma do konferencji, która posiada wiele funkcji przydatnych dla graczy – możliwość streamowania gry, informacje, w jaką grę akurat gra dana osoba czy nawet integrację ze Spotify. Dlatego właśnie Discord jest dziś jednym z najpopularniejszych kanałów komunikacyjnych jeżeli chodzi o wspólne granie, ale także – gromadzenie społeczności czy pracę przy wspólnych projektach. Teraz Microsoft chce kupić Discorda, kładąc na stole ponad 10 mld dolarów.