Ależ się porobiło! Szkoda mi Firefoxa – wyprzedził go nawet Microsoft Edge

Przeglądarka Microsoftu nie jest tak łakoma na pamięć RAM, co przy sporej liczbie aktywnych kart może być dla wielu osób znaczące. Podobnie jak kwestia kompatybilności rozszerzeń, bo pod tym względem Chrome nie ma konkurencji na rynku, mimo że Firefox i Opera do pewnego momentu dotrzymywały mu kroku. Niewystarczający był też dla mnie rozwój mobilnych aplikacji Edge, choć wiem, że potrzeba na to czasu.

Wielki zmiany w Operze – czas pożegnać Opera Touch

Zastąpienie Chrome’a Edgem nie było więc do niedawna takie łatwe i dlatego wciąż z tym zwlekam. Może ostatnie działania Microsoftu mnie do tego skuszą, bo wygląda na to, że przeglądarka jest już w pełni gotowa na każdej platformie, gdzie będę z niej korzystał – nie natrafię już na zaskakujące braki w przypadku funkcji, które są dla mnie fundamentalnymi cechami multiplatformowej przeglądarki.

Z czego wynika rosnąca popularność Edge?

Jestem ciekaw, czy wzrosty popularności Edge wynikają właśnie z rosnącej świadomości użytkowników na jej temat, czy może wynika to, tylko albo przede wszystkim, z roli domyślnej przeglądarki Windows 10. Ten drugi scenariusz nie powinien nikogo dziwić, bo przecież przez lata Internet Explorer zyskiwał i utrzymywał popularność właśnie dzięki temu. Użytkownicy raczej zmienili swoje zachowania i prawdę mówiąc nie znam nikogo, kto zdecydowałby się na korzystanie z domyślnej przeglądarki nie próbując żadnej innej, ale być może w przypadku nowej odsłony Edge użytkownicy dostrzegają w niej kompletny i wystarczający produkt.

Chrome zaczyna przypominać Internet Explorera. Został w tyle i tylko kopiuje konkurencję

Edge wyprzedza Firefoxa, Chrome poza zasięgiem