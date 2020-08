To smutne patrzeć, jak Cortana umiera na naszych oczach

Cofnijmy się myślami do roku 2014. Nie istnieje jeszcze Asystent Google, Siri już tak, ale tylko na iOS. Microsoft wychodzi z bardzo ciekawą ideą – co gdyby zaprzęgnąć asystenta głosowego do pracy w pełnoprawnym, desktopowym systemie operacyjnym. W taki sposób powstała Cortana, inspirowana postacią z serii gier Halo wirtualna asystentka, która swego czasu była zapowiadana jako potencjalna rewolucja dla sposobu, w jaki będziemy korzystać z komputera. Były to jeszcze czasy zanim zorientowaliśmy się, że asystenci głosowi są z grubsza mało przydatni i większość rzeczy da się załatwić w „tradycyjny” sposób. Dlatego też hype na to, że Cortana trafi do krajów takich jak Polska był całkiem spory. Niestety, minęło 6 długich lat, w trakcie których projekt Cortany zamiast przeć do przodu, zaczął się zwijać.

Cortana kończy wsparcie dla iOS i Androida

Microsoft ogłosił, że nie widzi sensu w dalszym utrzymywaniu swojego programu dla platform innych niż Windows, a także – na podtrzymywaniu jakiejkolwiek integracji Cortany z usługami zewnętrznymi. W oświadczeniu firmy możemy przeczytać:

Pierwszą zmianą będzie wygaszenie umiejętności Cortany związanych z obsługą innych firm, które nastąpi 7 września. Następnie, na początku 2021 r., przestaniemy wspierać aplikację Cortana na urządzenia mobilne (iOS i Android), ponieważ możesz teraz zarządzać swoim kalendarzem i pocztą e-mail, dołączaj do spotkań i rób o wiele więcej dzięki naszym usługom ukierunkowanym na produktywność

Umarła Cortana, niech żyje Cortana

Nie mam oczywiście żadnych pretensji o to, że nie utrzymuje nierentownego i nieużywanego przez użytkowników produktu przy życiu. Mój smutek wynika raczej z tego, że Cortana była tym produktem, co do którego miałem jakiekolwiek oczekiwania. Podejrzewam jednak, że gdyby nawet w czasach swojej świetności zawitała do Polski, to skończyłoby się to tak, jak w przypadku Asystenta Google – początkowy entuzjazm przerodziłby się w rozczarowanie z powodu wąskiej palety realnych, codziennych zastosowań.