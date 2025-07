Bezpieczna przystań wszystkich mężczyzn. Projekt FILAR może uratować życie 

Mężczyźni w Polsce coraz częściej zmagają się z kryzysami psychicznymi, życiowymi i społecznymi – w samotności, w milczeniu, bez wsparcia. Inicjatywa FILAR powstała właśnie po to, by przerwać to milczenie i stworzyć przestrzeń, w której mężczyzna nie musi udawać, że wszystko jest w porządku. W tym odcinku rozmawiam z twórcą FILARA – Wojciechem Wróblem – o tym, skąd wzięła się potrzeba stworzenia tej oddolnej wspólnoty, dlaczego tak trudno mówić o męskim cierpieniu i jak wygląda realna pomoc, którą oferują.

Jeśli znajdujesz się w kryzysie zdrowia psychicznego lub po prostu chce o inicjatywie dowiedzieć się więcej, to koniecznie odwiedź stronę projektu FILAR i dołącz do kanału na Discord, gdzie znajdziesz darmową pomoc specjalistyczną.

