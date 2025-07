Z mObywatela korzysta 10 mln rodaków. Już od września nowe usługi

Chwalić się jest czym, bo na dziś z tej rządowej aplikacji korzysta już 10 mln obywateli, czyli 1 na 3 dorosłych rodaków.

Wicepremier i minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski:

10 milionów mObywateli to nie tylko liczba, to codzienne zaufanie do cyfrowego państwa. Dlatego idziemy dalej z jeszcze większą determinacją. W związku z coraz większą liczbą użytkowników mObywatela oraz dokumentów i usług, wprowadzamy nowy interfejs aplikacji. To odpowiedź na realne potrzeby – prosto, przejrzyście i z myślą o każdym użytkowniku. Cyfrowa Polska to rzeczywistość, która dzieje się tu i teraz.