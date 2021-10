Xiaomi prezentuje dziś szereg nowych urządzeń, które trafiają do sprzedaży w Polsce. Telefony, monitor, tablet, frytkownica, kamera obserwacyjna i coś na co czekali fani opasek sportowych Mi Band. Mi Band 6 z funkcją płatności zbliżeniowych trafia do sprzedaży.

Xiaomi Mi Band 6 z NFC już w Polsce!

Niewątpliwie największą uwagę, oprócz nowych smartfonów z serii Xiaomi 11T, w tym Xiaomi 11T Pro, którego recenzję przygotował Paweł, przyciąga Mi Band 6 w wersji NFC. By móc korzystać z płatności zbliżeniowych w opasce, w aplikacji Mi Fit należy wybrać usługę Xiaomi Pay, wprowadzić dane karty Mastercard. Wygenerowany zostanie token, który zostanie wgrany do opaski. Przed pierwszą płatnością danego dnia, należy wybrać kartę zapisaną na Mi Band i podać ustawiony w aplikacji kod PIN. "Odblokowanie" opaski pozwoli na łatwe i szybkie realizowanie płatności w ciągu doby. Przed przypadkową płatnością chroni dodatkowe zabezpieczenie: przed zbliżeniem do czytnika należy przesunąć palcem ekran opaski z jednej strony na drugą. Wtedy urządzenie zostaje „aktywowane”, a dokonanie transakcji staje się możliwe.

Wraz z premierą Xiaomi Mi Band 6 w wersji NFC z funkcji płatności będą mogli skorzystać użytkownicy kart Mastercard wydanych przez instytucje finansowe, takie jak Bank Pocztowy i fintechy: ZEN.com i Curve. Wkrótce opaską Xiaomi będą mogli płacić także klienci banków BNP Paribas, Getin Bank, mBank oraz Banki Spółdzielcze SGB.

W regularnej sprzedaży Xiaomi Mi Band 6 w wersji NFC kosztować będzie 249 zł. W promocji, która startuje już dziś, opaskę kupicie za 199 zł.

Premiery Xiaomi. Monitor, tablet, frytkownica i kamera obserwacyjna

A co jeszcze ciekawego pokazało dziś Xiaomi? To 27-calowy monitor dla graczy Mi 2K Gaming Monitor z ekranem IPS o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli z odświeżaniem 165 Hz, VESA DisplayHDR 400 posiadający funkcję pivot i wyposażony w złącza HDMI, jedno DisplayPort, hub USB i wejście słuchawkowe. W premierowej cenie zapłacicie za niego 1899 zł. W regularnej sprzedaży kosztować będzie 2099 zł.

Xiaomi Pad 5 to tablet z 11-calowym ekranem o rozdzielczości 1600 x 2560 pikseli i odświeżaniem na poziomie 120 Hz. Wyposażony m.in. w cztery głośniki wspierające Dolby Atmos, aparat główny 13 Mpix, współpracuje z rysikiem Xiaomi Smart Pen. Urządzenie działa pod kontrolą Snapdragona 860 wspieranego przez 6 GB pamięci RAM LPDDR4X. Do tego 64 GB pamięci na dane, bateria o pojemności 8720 mAh i Android 11 z MIUI 12.5. Za Xiaomi Pad 5 przez najbliższe 48 godzin zapłacicie 1399 zł. W regularnej sprzedaży tablet kosztuje 1699 zł.

Mi Smart Air Fryer to beztłuszczowa frytkownica o pojemności 3,5 l pracująca w zakresie od 40 do 200 stopni Celsjusza. W promocyjnej cenie kupicie ją za 299 zł (cena standardowa to 399 zł). Do sprzedaży trafia też kamera Mi Wireless Outdoor Security Camera do monitoringu zewnętrznego. Sprzedawana będzie pojedynczo za 329 zł lub w zestawie z bezprzewodowym routerem za 449 zł.

Warto pamiętać, że podane ceny dotyczą sklepów Xiaomi i mogą się różnić u innych sprzedawców.