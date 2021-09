Xiaomi 11T i 11T Pro - Xiaomi prezentuje nowe produkty

Tak, jak się spodziewaliśmy, Xiaomi konsekwentnie utrzymuje swój copółroczny kalendarz premier. Na początku roku, wcześniej niż zazwyczaj, dostaliśmy serię Xiaomi Mi 11 z jej wszystkimi wariantami, więc teraz przyszedł czas na kontynuację, czyli Xiaomi 11T i 11 T Pro. Piszę tu o "Xiaomi 11T" ponieważ nowe modele są pierwszymi, w których firma zdecydowała się porzucić dotychczasowe nazewnictwo i postawić po prostu na sam numerek. Dla mnie wydaje się dziwne nie mówić o "Mi 11T" ale trzeba będzie przywyknąć. Co oprócz nowej nazwy mają do zaoferowania smartfony producenta?

Xiaomi 11T - specyfikacja techniczna

6.67 calowy wyświetlacz AMOLED, 1080 x 2400 pikseli, 120 Hz, HDR 10+,

układ Mediatek Dimesity 1200, grafika Mali-G77 MC9

8 GB RAM

128 GB/256 GB pamięci wbudowanej UFS 3.1,

dualSIM, brak gniazda kart microSD,

Android 11,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.2, GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, NFC, 5G

USB-C, brak gniazda słuchawkowego, czytnik linii papilarnych w ekranie, głośniki stereo

aparaty z tyłu: 108 MPix, f/1.75, PDAF, (główny), 16 MPix, f/2.4, (szeroki kąt), 5 Mpix, f 2.4 (telemacro)

aparat z przodu: 16 MPix,

bateria 5000 mAh, ładowanie 67 W,

wymiary: 164,1 mm x 76,9 mm x 8,8 mm

waga: 203 g

cena: od 499 euro

Xiaomi 11T Pro - specyfikacja techniczna

6.67 calowy wyświetlacz AMOLED, 1080 x 2400 pikseli, 120 Hz, HDR 10+, Dolby Vision

układ Qualcomm Snapdragon 888

8 GB / 12 GB RAM

128 GB/256 GB pamięci wbudowanej UFS 3.1,

dualSIM, brak gniazda kart microSD,

Android 11,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.2, GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, NFC, 5G

USB-C, brak gniazda słuchawkowego, czytnik linii papilarnych w ekranie, głośniki stereo

aparaty z tyłu: 108 MPix, f/1.75, PDAF, (główny), 16 MPix, f/2.4, (szeroki kąt), 5 Mpix, f 2.4 (telemacro)

aparat z przodu: 16 MPix,

bateria 5000 mAh, ładowanie 120 W,

wymiary: 164,1 mm x 76,9 mm x 8,8 mm

waga: 204 g

cena: od 649 euro

W nowych smartfonach Xiaomi kładzie nacisk na filmowanie

Na przedpremierowym pokazie, na którym mieliśmy okazję być, przedstawiciele Xiaomi pokazali, dlaczego ich zdaniem nowe modele to najlepsze smartfony do nagrywania filmów. Nowy zestaw funkcji nazwany został One Click CineMagic i ma symbolizować prostotę tego, w jaki sposób nowe telefony potrafią nagrywać profesjonalnie wyglądające klipy za pomocą kliknięcia jednego przycisku. Nowe telefony wyposażone są m.in. w funkcję magic zoom czy możliwość nagrywania w HDR 10+, co z pewnością spodoba się niektórym użytkownikom.

Oprócz tego - widać, że jest to wariacja na temat MI 11. Szkoda, że ze smartfonów znikł przyjemny i unikatowy wygląd 11 (szczególnie, że Xiaomi mocno się nim chwaliło), a zastąpił go bardziej generyczny projekt. Podstawowy model 11T to teraz Dimensity 1200 zamiast Snapdragona 888, zabrakło też głośników sygnowanych Harman Kardon (te są w modelu Pro). Zmniejszono też rozdzielczość ekranu - tutaj mamy zwykłe FHD. Największymi zmianami są: prędkości ładowania (do 120 W w modelu Pro), większa bateria (5000 mAh) i niższa cena. Podstawowy Mi 11 na start kosztował 749 euro, natomiast tutaj 11 zaczyna się od 499 euro, a więc - jakie 2300 zł. To z kolei sprawia, że może konkurować m.in. z realme GT i jeżeli telefon lepiej poradzi sobie w kluczowych obszarach (chłodzenie, zdjęcia, ładowanie, czas pracy na baterii), to może przebić ofertę z pod szyldu BBK Electronics.

Tutaj też warto zaznaczyć, że różnice pomiędzy podstawowym modelem a Pro są niewielkie. Za 150 euro (ok. 700 zł) więcej otrzymujemy szybsze ładowanie, wspomnianą już sygnaturę głośników, ekran z Dolby Vision i procesor od Qualcommu. Sami zdecydujcie czy warto.

To nie koniec, bo na rynku pojawia się także Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi nie byłoby sobą, gdyby przy okazji nie skomplikowało sobie portfolio jeszcze trochę. Zapewne pamiętacie naszą recenzję Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Teraz ten model przeszedł odświeżenie, które oprócz nowych kolorów wprowadza... słabszy procesor. NE to chyba rozwinięcie New Edition, ale zastanawiam się, czy to właśnie takich nowości oczekiwali klienci. Dla ułatwienia, w poniższym opisie parametrów zaznaczę, czym NE różni się od podstawowego Xiaomi 11 Lite 5G.

6.65 calowy wyświetlacz AMOLED, 1080 x 2400 pikseli, 90 Hz, HDR 10+, Dolby Vision

układ Qualcomm Snapdragon 778G (w oryginale 780G)

6GB / 8 GB RAM

128 GB/256 GB pamięci wbudowanej,

dualSIM, brak gniazda kart microSD,

Android 11,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.2, GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, NFC, 5G

USB-C, brak gniazda słuchawkowego, czytnik linii papilarnych w ekranie, głośniki stereo

aparaty z tyłu: 64 MPix, f/1.79, 8 MPix, f/2.2, (szeroki kąt), 5 Mpix, f 2.4 (macro)

aparat z przodu: 20 MPix,

bateria 4250 mAh, ładowanie 33 W,

wymiary: 160,53 mm x 75,73 mm x 6,81 mm

waga: 158 g

cena: od 369 euro

Jak widać - dużo tego nie ma, ale cena nieco spadła (ok. 1670 zł, oryginał startował z 1899 zł), prawdopodobnie właśnie ze względu na słabszy procesor. To, co ma kupić klientów w NE to nowe kolory, jednak nie jestem przekonany, czy to właśnie one będą głównym czynnikiem skłaniającym ludzi do tego urządzenia ze zdecydowanie zbyt długą nazwą.

Ale to JESZCZE nie wszystko - jest też tablet!

Wraz ze smartfonami Xiaomi zaprezentowało także swój nowy tablet, czyli Xiaomi Pad 5. Ma się charakteryzować świetnym ekranem, wysokiej jakości dźwiękiem dzięki 4 głośnikom i długim działaniem na wbudowanym akumulatorze.

Wyświetlacz o przekątnej 11”, rozdzielczość 2560 x 160, WQHD+, odświeżanie 120 Hz, ponad milliard kolorów, wsparcie DCI-P3 i Dolby Vision, wbudowane sprzętowe ograniczenie emisji światła niebieskiego

Kolory obudowy: Cosmic Gray, Pearl White

Waga ~500 g

Wymiary 254,69 mm x 166,25 mm x 6,85 mm

Tylny aparat 13 MP

Przedni aparat 8 MP

Cztery głośniki 16 mm x 20 mm, Dolby Atmos, Hi-Res Audio

CPU Qualcomm Snapdragon 860

Łączność WiFi Protocol 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0

Akumulator 8720 mAh, dołączona ładowarka 22,5 W

System MIUI for Pad

Pamięć 6 GB + 128 GB / 6 GB + 256 GB

Akcesoria Rysik Xiaomi Smart Pen1 (kupowany osobno)

Co sądzicie o nowych produktach Xiaomi? Czy któryś bardziej niż inne przypadł wam do gustu?