Xiaomi zajmuje się produkcją wielu rzeczy, począwszy od smartfonów i elektroniki konsumenckiej, przez sprzęt AGD i IoT, a na kamerach do monitoringu skończywszy. Teraz dojdą do tego również samochody, w czym ma wydatnie pomóc ostatnie przejęcie.

Xiaomi inwestuje w motoryzację

Pogłoski o tym, że Xiaomi zamierza mocniej zainwestować w branżę motoryzacyjną pojawiły się w marcu bieżącego roku. Chwilę później zostały nawet oficjalnie potwierdzone, gdy okazało się, że Xiaomi założy specjalną spółkę zależną, która zajmie się projektowaniem samochodów. Chińczycy mają spore ambicje, bo już na start wpompowali w nowy projekt ponad 1,5 mld USD, a w ciągu 10 lat chcą na niego wydać około 10 mld USD. Jak na branżę motoryzacyjną to nie są może duże kwoty, ale jeśli Xiaomi przyjmie podobną strategię jak z innym swoim sprzętem, to wcale nie będą samodzielnie stawiać fabryk samochodów. Najbardziej prawdopodobne jest partnerstwo z jakąś inną firmą i tylko umieszczanie swojego logo na samochodach.

Xiaomi jak samo twierdzi jest firmą internetową, sprzęt jest tylko środkiem do celu jakim jest sprzedawanie usług elektronicznych dla jego posiadaczy. Podobnie ma być z samochodami, gdzie Xiaomi chce się skupić na stworzeniu sytemu "Smart EV", do którego będzie chciało sprzedawać dodatkowe moduły, tak jak robi to np. Tesla ze swoją funkcją autonomicznej jazdy. System taki będzie pewnie oferowany partnerom w Chinach, którzy produkują już samochody elektryczne.

Żeby jednak mieć co zaoferować trzeba najpierw stworzyć odpowiednie oprogramowanie, stąd Xiaomi ogłosiło właśnie nabycie startupu DeepMotion, który pracuje nad technologią samochodów autonomicznych. Koszt nabycia spółki to 77,3 mln USD, co nie wydaje się wygórowaną kwotą. Daje to jednak wyraźny sygnał, że o Xiaomi w kontekście samochodów przeczytamy jeszcze nieraz.

Bardzo dobre wyniki finansowe Xiaomi

Informacja o przejęciu DeepMotion pojawiła się przy okazji konferencji wynikowej, na której spółka podała swoje dane finansowe za 2. kwartał 2021 roku. Te są bardzo dobre i znacznie lepsze niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Xiaomi miało przychody na poziomie 13,57 mld USD o 64 procent więcej niż rok wcześniej oraz zysk netto w wysokości 1,28 mld USD (80% więcej). Głównym motorem napędowym spółki nadal są smartfony, które wygenerowały ponad 9 mld USD przychodów, a Xiaomi pochwaliło się, że sprzedało ponad 12 mln urządzeń w cenie ponad 350 USD, aspirując tym samym do segmentu premium.

Firma pochwaliła się też, że kończy prace nad swoją w pełni zautomatyzowaną fabryką smartfonów w Pekinie. Według zapowiedzi będzie ona w stanie produkować nawet 10 mln smartfonów rocznie przy minimalnym udziale człowieka.