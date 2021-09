Xiaomi obiecuje kilka lat aktualizacji smartfonów. Póki co - dla Mi 11T

Xiaomi Mi 11T niewątpliwie należy do wyczekiwanych produktów uwielbianego chińskiego producenta. Mimo że na oficjalną prezentację przyjdzie nam jeszcze kilka dni poczekać, to internet huczy od plotek na temat nowych modeli już od kilku tygodni. Mówi się m.in. że Snapdragona w podstawowym modelu zastąpi układ od Mediateka, a 888 trafi wyłącznie do wariantu Pro. Sporo też informacji na temat szybkiego ładowania, aparatu z matrycą 108 MP i akumulatora o pojemności 5000 mAh. Nie obyło się także bez przecieków samego designu - Xiaomi Mi 11T miałby być dostępny w trzech kolorach: białym, czarnym oraz niebieskim. Warto jednak mieć na uwadze, że to wciąż niepotwierdzone informacje — oficjalna prezentacja już w przyszłą środę, 15 września. Ale Xiaomi już teraz podkręca atmosferę i obiecuje kilka lat aktualizacji dla swoich nadchodzących urządzeń.

Trzy lata nowych Androidów, cztery lata poprawek bezpieczeństwa dla Xiaomi Mi 11T

Od lat trwa dyskusja na temat (braku) aktualizacji dla smartfonów z Androidem. Palcem wskazuje się oczywiście iOS — Apple od samego początku oferuje długie wsparcie dla swoich urządzeń. I choć można dyskutować czy jest ono skuteczne czy nie (ile razy narzekano na to, że po aktualizacji telefon wyraźnie zwolnił?), można z całą pewnością powiedzieć, że takowego nie brakuje. W świecie Androida także ostatnio sporo zmian na lepsze, a w sprawę walki o aktualizacje zaczęły angażować się także organy administracyjne Unii Europejskiej i... samych państw. Niemieccy politycy chcieliby, aby smartfony były wspierane przez co najmniej siedem lat. Co z tego wyjdzie - zobaczymy. A tymczasem w oficjalnej wiadomości prasowej od Xiaomi czytamy:

„Dzięki ciągłym ulepszeniom smartfonów, cykl życia tych urządzeń stopniowo się wydłuża, co oznacza, że użytkownicy nie muszą już tak często wymieniać swoich telefonów na nowsze modele. Z tego powodu, coraz większa liczba konsumentów przywiązuje dużą wagę do otrzymywania najnowszych aktualizacji systemu operacyjnego, wraz z najnowszymi funkcjami” – powiedział Albert Shan, Head of Product & Technology, Xiaomi International. „Xiaomi daje użytkownikom nowoczesny i trwały sprzęt. Co więcej, teraz jeszcze bardziej wydłuża cykl życia smartfonów, zapewniając aktualizacje trzech generacji systemu operacyjnego Android. W ten sposób użytkownicy mogą korzystać ze swoich urządzeń dłużej. Naturalnie nie ma żadnych kompromisów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo – będziemy aktualizować wszystkie mechanizmy zabezpieczające dane przez co najmniej cztery lata”.

Na nowych modelach świat się nie kończy — producent informuje też, że rozpatruje zapewnienie wsparcia większemu pakietowi urządzeń.

„Zapewnienie aktualizacji systemu i poprawek bezpieczeństwa dla wszystkich poprzednich modeli smartfonów nie jest rzeczą prostą. Jednak perspektywa podjęcia tego wyzwania i spełnienia pragnień naszych klientów jest ekscytująca z dwóch powodów. Po pierwsze zyskujemy zadowolonych użytkowników, którzy mogą cieszyć się szybkim i bezpiecznym oprogramowaniem (…). - dodał Albert Shan.

Nie powiem — najwyższy czas. O ile kwestia nowego Androida to sprawa dyskusyjna — ale i miły dodatek — to jednak trudno dyskutować z tym, że poprawki związane z bezpieczeństwem są więcej niż kluczowe. W końcu smartfony w ostatnich latach dla większości z nas stały się najbardziej osobistymi urządzeniami, które wykorzystujemy do... wszystkiego.

Źródło: informacja prasowa