Metaverse wreszcie będzie bardziej dostępny

Meta wreszcie postanowiła udostępnić swoją platformę metawszechświata dla szerszego grona użytkowników. Wiceprezes rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości w Meta Platforms, Andrew „Boz” Bosworth, poinformował za pośrednictwem Twittera, że firma pracuje nad wprowadzeniem przeglądarkowej wersji Horizon Worlds.

Platforma metaverse na ten moment jest dostępna jedynie dla posiadaczy headsetu Oculus Quest. Teraz wirtualny wszechświat będzie dostępny w przeglądarkach internetowych, co zdecydowanie zwiększy grono odbiorców i wreszcie ten tajemniczy metaverse stanie się bardziej dostępny - chociaż nadal nie rozwiązuje to wszystkich wątpliwości w temacie ilości zapowiadanych metawszechświatów, sposobu przemieszczania się po tym świecie i wiele, wiele więcej. Nadal również nie jest jasne, kiedy dokładnie Horizon Worlds może rozszerzyć się do sieci, a rzeczniczka Mety, Iska Saric, powiedziała The Verge, że ​​„w tej chwili nie było żadnych szczegółów dotyczących harmonogramu”.

Jak się jednak okazuje, Meta nie pracuje wyłącznie nad wersją sieciową metaverse’u. Vivek Sharma przyznał, że w planach jest przeniesienie Horizon Worlds na urządzenia mobilne. Wirtualny wszechświat ma pojawić się na smartfonach jeszcze w tym roku - a to jest jeszcze większe zwiększenie rynku, gdyż wtedy do wejścia do świata Web3 najprawdopodobniej będą wystarczyły nawet kartonowe gogle VR, w które wkłada się telefon.

Co więcej, trwają wczesne rozmowy na temat wprowadzenia Horizon Worlds w postaci gry wideo na konsole, co oczywiście pozwoli na doświadczenia w metaverse. Nie ma absolutnie żadnych szczegółów na ten temat, lecz można się domyślać, że Meta najpierw będzie celować w PlayStation 5 - Sony ma już swój headset wirtualnej rzeczywistości, a nowa generacja VR nadchodzi wielkimi krokami (i zapowiada się naprawdę wyśmienicie, o czym pisaliśmy tutaj). Microsoft nie planuje wchodzić na rynek wirtualnej rzeczywistości, a Nintendo… to po prostu Nintendo.

Kwestia rozszerzenia rynku Horizon Worlds rodzi wiele pytań w kwestii zarobków Mety

Niedawno informowaliśmy o tym, że Meta pozwoli użytkownikom na zarabianie realnych pieniędzy w metaverse. Przy tej okazji podawaliśmy, że w przypadku zakupów w Horizon Worlds, Meta pobiera 25 procent pozostałości po opłacie za platformę. W przypadku platform z 30-procentową opłatą, takich jak własny sklep Meta o nazwie Quest Store dla tytułów VR, twórcy aplikacji pozostanie nieco ponad połowa ceny sprzedaży.

W przypadku internetowej wersji Horizon Worlds Meta zajmie tylko 25 procent, jak zauważył Boz. W przypadku platform z 30-procentową opłatą, takich jak wcześniej wspomniany Quest Store Mety, zajęłoby to 25 procent z 70 procent. Oznacza to, że w przypadku towarów sprzedawanych w Horizon Worlds na Oculus Quest, Meta przejmie aż 47,5 procent każdej transakcji.

Źródło: Depositphotos

Boz twierdzi, że stawka jest niższa niż w przypadku innych niektórych „platform budujących świat”, co zdawało się szpilką wbitą w Robloksa, który wielokrotnie był krytykowany za to, jak płaci deweloperom. Z wykresu przedstawiającego szacunkowe wykorzystanie każdego dolara wydanego na Robloksa, wygląda na to, że platforma płaci programistom zaledwie 28,1 procent z każdego dolara. Oznacza to, że stawka Mety w przypadku Horizon Worlds jest mniejsza od stawki, którą inkasuje Roblox. Niemniej jednak - to, że jest lepiej, niż tragicznie, nie znaczy, że jest dobrze.

Który sposób wejścia do metaverse interesuje Was najbardziej? Na dostępność Horizon Worlds na jakiej platformie czekacie? Rynek konsol wydaje się dość ciekawym i jednak nieco niestandardowym wyborem, jednak rozszerzenie swoich horyzontów o smartfony i przeglądarkę internetową zdaje się strzałem w dziesiątkę.

Źródło: Twitter, The Verge

Obrazek wyróżniający: Meta