Budowa Metaverse pochłania, Facebook nie ma czasu na organizację konferencji F8

Pierwsza konferencja Facebook F8 odbyła się wiosną 2007 roku. Następne jej odsłony obserwowaliśmy przez lata regularnie. Owszem, przerwy się zdarzały — ale w latach 2014-2021 każdej wiosny mogliśmy liczyć na tłumne zapowiedzi od największej społecznościówki świata. W tym roku jednak impreza się nie odbędzie. Dlaczego?

Podobnie jak w minionych latach, robimy krótką przerwę i nie organizujemy F8 w 2022 roku, ponieważ przygotowujemy się do nowych inicjatyw, które są dostosowane do następnego rozdziału Internetu, a także kolejnego rozdziału naszej firmy: budowania metaverse

— czytamy w oficjalnym oświadczeniu. Jak widać — budowanie wirtualnej rzeczywistości nie jest łatwym zadaniem, a firma chce się do niego przyłożyć należycie. Dlatego ten rok w którym akurat chętnie obejrzałbym konferencję by dowiedzieć się więcej na temat planów i nowości które czekają firmę po rewolucyjnych zmianach. Minęło dopiero kilka miesięcy od chwili, w której Facebook oficjalnie obrał nową nazwę — i zapowiedział swoją wizję przyszłości. Tą ma być nie po prostu serwis społecznościowy, jak ma to miejsce obecnie, a całe Metaverse. Świat wirtualny, który ma działać na zasadach tego realnego. To tam mamy pracować, bawić się, spotykać z przyjaciółmi. Najwyraźniej jednak tworzenie go jest na tyle angazujące, że póki co nie ma czasu opowiadać o tym co się zmieni, co nas czeka, ani też na zapowiedzenie nowych funkcji.

No cóż, skoro nie F8, to Connect. Jeszcze w tym roku mamy doczekać się kolejnej odsłony innej imprezy Facebooka — tej, która w dużej mierze skupiać się będzie właśnie na wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.