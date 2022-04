Meta pozwoli na zarabianie w metaverse. Biznesmeni w goglach VR

Czym w ogóle jest metaverse?

Metaverse to w istocie cyfrowy wszechświat. Warunkiem wejścia do świata Web3 są gogle VR - i zamysł jest taki, żeby się w tym świecie całkowicie zanurzyć. Będziemy mogli brać w ten sposób udział w konferencjach służbowych, spotkaniach towarzyskich czy spacerować po wielkich cyfrowych metropoliach które będą wypełnione lokalami znanych marek (o wszystkich największych firmach, które wkroczyły do metaverse, pisaliśmy tutaj). Metaverse jest cyfrowym miejscem, które przez wielu nazywane jest “drugą rzeczywistością”.

Każda osoba w metaverse ma również swój wygląd. Wymogiem jest stworzenie własnego avatara i następne ubieranie swojego cyfrowego “ja”, co będziemy mogli zrobić za realne pieniądze - a często odzież przybiera formę tokenów NFT. Od zakupów w sieciówkach typu H&M po high fashion w postaci Gucci.

W metaverse niektóre państwa otwierają już nawet swoje ambasady. Niewykluczone, że coraz więcej krajów zdecyduje się na taki krok - na ten moment są zapowiadane (a niektóre nawet już się odbyły) eventy różnych firm czy koncerty, a w niektórych cyfrowych odpowiednikach państw spotkamy również zabytki. Metaverse będzie zatem cyfrowym odpowiednikiem realnego świata.

Meta pozwoli zarabiać prawdziwe pieniądze w cyfrowym świecie

Meta testuje nową funkcję, która ma pozwolić zarabiać prawdziwe pieniądze w Horizon Worlds, społecznościowej platformie metaverse dla headsetów Oculus Quest. Obywatele cyfrowego świata będą mogli sprzedawać swoją wirtualną twórczość w postaci przedmiotów i efekty w stworzonych przez siebie światach, aby inni mogli je odkrywać. To jednak nie wszystko.

Jak podaje Meaghan Fitzgerald, dyrektor do spraw marketingu w Horizon Worlds, twórcy mogą sprzedawać wszystko, od dostępu do sekcji VIP w swoim świecie po wirtualne przedmioty, takie jak biżuteria czy specjalna piłka do koszykówki. Uczestnicy w USA będą również mogli zarabiać pieniądze z funduszu twórców Meta o wartości 10 milionów dolarów, utworzonego niedawno, aby nagradzać twórców najbardziej angażujących światów. Cyfrowy świat jest zatem już naprawdę poważnym interesem - i niezależnie do naszego podejścia do Web3, trzeba przyznać, że nasza kreatywność może zostać w tym przypadku naprawdę dobrze wynagrodzona.

Ile zarobi na tym Meta?

Meta oczywiście będzie pobierać swój procent od tego, co sprzedają twórcy - chociaż jest to dość skomplikowane. W przypadku zakupów w Horizon Worlds, Meta pobiera 25 procent procent pozostałości po opłacie za platformę. W przypadku platform z 30-procentową opłatą, takich jak własny sklep Meta o nazwie Quest Store dla tytułów VR, twórcy aplikacji pozostanie nieco ponad połowa ceny sprzedaży.

Meta wprowadza również „program bonusowy zorientowany na cele”, aby zachęcić twórców do korzystania z jej narzędzi i budowania swoich światów. Premie te nie będą podlegać opłatom i zostaną wypłacone w całości. Twórcy korzystający z zakupów w świecie i otrzymujący premie dla twórców będą musieli jednak przestrzegać zasad firmy dotyczących korzystania z wirtualnej rzeczywistości oraz zasad dotyczących treści zabronionych w Horizon Worlds. Jeśli ktoś wyłamie się z tego nakazu, zostaną całkowicie usunięci z programu.

Wirtualna rzeczywistość to prawdziwy konik Mety

Jakiś czas temu informowaliśmy, że prezes Mety, Mark Zuckerberg, zaprezentował nową technologię, która odegra kluczową rolę w budowaniu atrakcyjnych wirtualnych światów. Mnóstwo wyszkolonych ludzi z gigantycznej firmy pracuje nad botem, który pozwoli modyfikować użytkownikom światy w wirtualnej rzeczywistości przy pomocy… głosu. Builder Bot stworzy naszą wymarzoną scenerię tylko poprzez kilka wypowiedzianych przez nas słów. Firma zatem naprawdę ma ogromne plany i konsekwentnie je realizuje.

