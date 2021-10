Messenger ma awarię - cofnęła go do ery SMS-ów. Instagram i Facebook też z kłopotami

Facebook nie ma ostatnio zbyt dobrej passy. Nie dość, że Frances Haugen przekazała bardzo pikantne informacje na temat jego funkcjonowania, to w dodatku zdarzyła się mu potężna, 6-godzinna awaria w trakcie której WhatsApp, Instagram, Facebook, Oculus i Messenger leżały i nie wstawały. Ta ostatnia usługa działa, ale większość jej funkcji "wyparowało".

Awaria rozpoczęła się w okolicach godziny 21:00 polskiego czasu. Użytkownicy zaczęli raportować, że na Messengerze nie działa możliwość prowadzenia rozmów głosowych oraz wideo. Okazało się, że przy tej okazji nie da się także wysyłać notatek głosowych oraz zdjęć. Natomiast teksty, emotikonki już działają prawidłowo. Użytkownicy prześmiewczo zaczęli pisać na Twitterze, że Messenger cofnął się do ery SMS-ów.

Użytkownicy wyżywają się na Facebooku oraz jego produktach

Ostatni zły PR Facebooka oraz potężne problemy z funkcjonowaniem jego usług spowodowały, że użytkownicy Internetu zaczęli wypowiadać się ekstremalnie krytycznie na jego temat. W technologicznym dyskursie pojawiają się głosy, że gigant dotarł do swego rodzaju ściany, przekroczył granicę która wyznacza koniec naturalnego funkcjonowania i wzrastania platformy społecznościowej, a umownie wskazuje początek rozwijania się patologii zżerających kolosa od wewnątrz. Objawami toczącej imperium Zuckerberga mają być coraz częstsze doniesienia o nieprawidłowościach i rzecz jasna, mnóstwo informacji od byłej wysokiej managerki - wspomnianej Frances Haugen.

Awaria wydaje się być ograniczona jedynie do Messengera, inne usługi działają prawidłowo. Sprawdziliśmy funkcjonowanie wszystkich funkcji wskazywanych przez użytkowników: wysyłaliśmy wiadomości głosowe, próbowaliśmy dzwonić oraz przekazywać w komunikatorze zdjęcia. Żadna z tych aktywności się nie udała.

Nie wiadomo jaka jest przyczyna awarii w Messengerze. Jeżeli tylko ją poznamy, damy Wam znać.

Aktualizacja: Wygląda na to, że nie tylko Messenger ma problemy. Facebook i Instagram też nie działają u części użytkowników. Na sprawę reaguje konto giganta na Twitterze. To już drugi raz w tym tygodniu. Co dzieje się u Zuckerberga?!