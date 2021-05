Na wstępie warto zaznaczyć, że „Matrix LED” to handlowa nazwa adaptacyjnych i matrycowych reflektorów stosowanych w samochodach Audi. Analogicznie jak ma to miejsce w przypadku quattro, zależnie od modelu mówimy o różnych rozwiązaniach pomimo iż nazwa jest taka sama. Pierwsze „matriksy” pojawiły się w 2013 roku w Audi A8. Później sukcesywnie „schodziły” do coraz to niższych segmentów, aż zaczęły być oferowane w Audi A3 (test najnowszej generacji).