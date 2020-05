Ile Matrix LED ze światłem laserowym kosztuje?

Jakkolwiek dziwnie może to zabrzmieć, ale Audi A5 (Coupé jak i Sportback) to najtańszy sposób na to by mieć reflektory Matrix LED ze światłem laserowym. Za samego „matrixa” trzeba dorzucić ~5,8 tys. zł, zaś za wersję wzbogaconą o element laserowy blisko 10 tys. zł. W kategoriach bezwzględnych: tanio to nie jest, ale w porównaniu z kosztem całego samochodu to 3-5% całkowitej jego wartości. To i tak taniej niż koszt lakierów specjalnych czy zewnętrznego pakietu stylistycznego S line.

Audi A5 Sportback 40 TFSI

Test reflektorów Matrix LED z „laserem” to także okazja do spróbowania się z Audi A5 Sportback. Choć auto to jest oparte na platformie Audi A4 2020, wyposażone jest – w większości – w te same jednostki napędowe i oferuje tą samą technikę (no prawie), to ze względu na wyjątkową stylistykę mocno wyróżnia się na tle gamy Audi. Przeważnie nie wypowiadam się na temat stylistyki, ale obok Audi A5 trudno przejść obojętnie. Ta ostro zarysowana maska i zgrabna tylna część nadwozia prezentuje się moim zdaniem niezwykle atrakcyjnie!