Jak jeździ nowe Audi Q5 40 TDI quattro S tronic?

Pod symbolem 40 TDI kryje się oczywiście dosyć dobrze znana jednostka 2.0 TDI, tym razem o mocy 150 kW (204 KM) i maksymalnym momencie obrotowym 400 Nm. Parametry nieco wzrosły, bo dotychczas stosowany był silnik o mocy 140 kW (190 KM). Czas przyspieszenia od 0 do 100 km/h zmniejszył się z 7,9 s do 7,6 s, co udało mi się potwierdzić:

Jednak od samych parametrów przyspieszenia istotniejsza jest codzienna elastyczność i współpraca z automatyczną, 7-biegową i 2-sprzęgłową przekładnią S tronic i napędem quattro ultra. W normalnym trybie jazdy („auto” lub „comfort”) silnik utrzymywany jest na dosyć niskich obrotach, co nie stanowi jednak dla niego większego problemu, bo nawet z tak niskiego zakresu dosyć żwawo przyspiesza. Oczywiście każde mocniejsze wciśnięcie pedału przyspieszenia musi przełożyć się na redukcję biegu, co na całe szczęście dzieje się całkiem szybko. O ile w ostatnim czasie raczej narzekaliśmy na pewną zwłokę w działaniu skrzyń grupy Volkswagena, tak tutaj w nowym Audi Q5 z przekładnią S tronic jest naprawdę dobrze. Jeśli dla kogoś algorytm działania wyda się zbyt wolny (obroty silnika za niskie i reakcja wciąż trochę ospała), to wystarczy przełączyć skrzynię w tryb S (pociągnięcie lewarka w tył) i wówczas mamy generalnie o jeden bieg niżej, a reakcja jest nieco szybsza, co w moim odczuciu w zupełności wystarczy w tego typu samochodzie – rodzinny SUV z dieslem pod maską.