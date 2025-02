Made in Korea: KGM Actyon. Premium wnętrze i prosty silnik spalinowy z opcją na gaz LPG

Nazwa SsangYong znika na rzecz KGM. Actyon to nowy, przestronny SUV z wnętrzem na poziomie premium. Bazuje na platformie znanego już w Polsce Torresa, ma też ten sam układ napędowy: benzynowy silnik 1.5 GDI. Koreańczycy chcą konkurować ceną z chińskimi autami, a jakością z europejskimi markami. Zapraszam na raport z jazd próbnych.

SsangYong obecny jest na polskim rynku już kilkanaście lat. W zeszłym roku nastąpiła zmiana nazwy na KGM (KG Mobility) i niezmiennie jest to południowokoreańska marka, tam też są produkowane te samochody. KGM Actyon oparty jest na platformie Torresa, korzysta też z tych samych układów napędowych. Zachęcam do lektury podpiętego materiału – często będę się odwoływał do zawartych tam informacji.

KGM Actyon to sporej wielkości SUV

Symbolicznie dłuższy (+3,5 cm) i szerszy (+2 cm), ale nieco niższy (- 4cm). KGM Actyon ma rozstaw osi identyczny jak Torres. W efekcie mamy do czynienia z przestronnym SUV-em o długości 4,74 cm, co stawia go w gronie sporej już wielkości aut tego segmentu. Jest większy np. od Toyoty RAV4.

Platforma znana z Torresa przekłada się na w zasadzie identyczne parametry przestronności wnętrza. Mam 1,84 m wzrostu i z przodu nad głową miałem 12-13 cm. Siadając „sam za sobą” na tylnej kanapie pozostawało mi przed kolanami około 12 cm, podobnie nad głową. KGM Actyon oferuje więc tyle samo miejsca na długość, ale symbolicznie – dosłownie o 1-3 cm – mniej na głowy pasażerów. To wciąż jednak są bardzo, bardzo dobre parametry – 4 rosłych mężczyzn bez problemu ulokuje się tutaj wygodnie.

Z danych producenta wynika, że bagażnik ma pojemność 668 l i wartość ta wydaje się prawdopodobna (oczywiście wraz z kieszeniami pod podłogą). W przypadku Torresa mieliśmy informację o 703/839 l – najpewniej liczone z przestrzenią powyżej rolety. Warto zaznaczyć, że Actyon może mieć elektrycznie podnoszoną klapę, którą otworzy się ruchem stopy pod zderzakiem.

Jakość wykończenia i praktyczność wnętrza

W ogólnym rozrachunku, KGM Actyon ma bardzo podobny projekt wnętrza, jak Torres. W testowanym samochodzie – wersja wyposażenia Wild – wnętrze wydaje się odczuwalnie lepiej wykończone niż w przypadku Torresa. Miękkie materiały pojawiły się nawet na górze drzwi (także tylnych), a kierownica wydała się obszyta lepszej jakości skórą, wysokiej choć nie najwyższej próby. Trochę miękkich materiałów pojawiło się też na „lewitującym” tunelu centralnym.

KGM Actyon oferuje ten sam poziom praktyczności wnętrza, jak Torres. Mamy więc podobny zestaw schowków, gniazd USB, ale też te same niedociągnięcia jak brak automatycznego dosuwania szyb z tyłu, dostęp bezkluczykowy realnie działa tylko na przednich drzwiach (fizyczne przyciski na ich klamkach).

Fotele okazały się równie komfortowe i oferują taki sam poziom regulacji. Co ważne, mogą one być nie tylko podgrzewane, ale też wentylowane. Te z tyłu mogą być ogrzewane. Kanapa w 2. rzędzie siedzeń ma też swój podłokietnik z miejscami na kubki. Trochę szkoda, że nie ma np. regulowanych oparć.

KGM Actyon ma inną kierownicę z dwoma dodatkowymi przyciskami. Z lewej strony jest gwiazdka, dla której możemy przypisać jedną z kilku funkcji. Z prawej z kolei jest włącznik/wyłącznik systemu Auto-Hold – chętnie w tym miejscu widziałbym włącznik/wyłącznik silnika.

System inforozrywki jest ten sam, co w Torresie i również w KGM Actyon oczekiwanie na aktywowanie niektórych funkcji potrafi być bardzo długie.

Jak jeździ KGM Actyon?

Nie zaobserwowałem większych różnic w prowadzeniu Torresa oraz Actyona. Pierwszego testowałem z przednim napędem, drugiego z AWD, co oczywiście przełożyło się na dużo lepszą trakcję podczas gwałtownego ruszania.

KGM Actyon oferuje więc komfortowe zawieszenie, które całkiem dobrze i cicho wybiera nierówności. Nie ma tutaj adaptacyjnych amortyzatorów. Jest to jednak auto, które niespecjalnie lubi dynamiczną jazdę. Nurkowanie podczas hamowania jest znaczne, podobnie jak wychyły boczne w szybko pokonywanych zakrętach. Tylna oś niekoniecznie nadąża za przednią, ale na szczęście elektroniczne systemy bezpieczeństwa dosyć rygorystycznie działają i nie pozwalają na niebezpieczne zachowanie odpowiednio wcześnie aktywując hamulce na odpowiednich kołach. W efekcie gwałtowne ominięcia przeszkody nie staje się samo w sobie walką o przetrwanie, co w przypadku wielu chińskich samochodów jest tematem do dyskusji niestety…

Silnik spalinowy 1.5 GDI oferuje 163 KM mocy, co wystarcza do spokojnego podróżowania, ale dużej dawki dynamiki tutaj nie szukajmy. Przyspieszenie 0-100 km/h trwa nieco poniżej 10 sekund – bez rewelacji, ale zawalidrogą absolutnie nie będziemy.

W testowanym egzemplarzu trochę dziwnie zachowywała się skrzynia biegów nawet przy wyłączonej funkcji Auto-Hold. Po zatrzymaniu zaciągane były hamulce (tak, jak przy aktywnej tej funkcji), a gdy chciałem ruszyć odczuwalne było ich opóźnione nieco zwalnianie – silnik musiał nieco z nimi walczyć.

Na temat systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy polecam zajrzeć do testu Torresa, gdzie to opisuję w szczegółach. Actyon nie oferuje tutaj nic nowego.

KGM Actyon: zużycie paliwa

Torres i KGM Actyon mają to samo zużycie paliwa w cyklu WLTP: 8,5 l/100 km dla wersji przednionapędowej oraz 9,0 dla AWD (z napędem na cztery koła). Podczas pierwszych jazd próbnych nie miałem możliwości wykonać wszystkich pomiarów, auto tez miało bardzo mały przebieg. Niemniej, krótki przejazd po mieście zwrócił wynik w okolicach 9 l/100 km, co koresponduje z tym, co uzyskałem w Torresie:

Zaskoczenia więc nie ma, spalanie KGM Actyona z silnikiem 1.5 GDI jest spore i pewnym wyjściem z sytuacji może być instalacja gazowa, z którą ten silnik jest kompatybilny. Póki co nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia, że będzie takowa oferowana do Actyona.

KGM Actyon – polska cena

Polski cennik jest już dostępny i auta można zamawiać. Punktem wyjścia jest kwota ~160 tys. zł za KGM Actyon z 1.5 GDI i manualną skrzynią biegów. To o ~20 tys. więcej niż Torres z tym samym napędem. Różnica topnieje jednak przy wyższych wersjach wyposażenia do mniej więcej ~5 tys. zł. Dobrze wyposażony KGM Actyon z automatyczną skrzynią biegów i napędem 4x4 to już raczej 200 tys. zł lub więcej.

Podsumowanie

Szukasz komfortowego i przestronnego auta z dobrze wykończonym wnętrzem? KGM Actyon jest tutaj naprawdę ciekawą propozycją, szczególnie względem chińskich aut, nad którymi – w ogólnym przekroju – ma zasadniczą przewagę: dobrze działające systemy bezpieczeństwa. Tak, to nie jest auto do dynamicznej jazdy – nie tylko z powodu nieprzesadnie mocnego silnika 1.5 GDI 163 KM – a spalanie jest podobnie wysokie jak w autach chińskich właśnie. Mamy nadzieję, że również do Actyona będzie oferowana instalacja LPG.

KGM Actyon został udostępniony do testów przez firmę AADC. Marka nie miała wpływu na treść ani też wcześniejszego wglądu w powyższy artykuł.