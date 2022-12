W GTA 6 wcielimy się w dwóch bohaterów — to jednak Lucia na ten moment skradła całe show

Jak informowaliśmy w tekście podsumowującym wszystkie informacje, jakie znamy na temat Grand Theft Auto VI, w kolejnej odsłonie kultowej serii od Rockstar Games nie wcielimy się w trzech, a w dwóch bohaterów. Zamiast Franklina, Michaela i Trevora będziemy mieli okazję śledzić losy Lucii i Jasona.

Źródło: Unsplash @saadchdhry

Według wczesnych informacji, bohaterów będzie łączyła wyjątkowa relacja. Lucia i Jason są bowiem rodzeństwem, które jednak zostało rozdzielone po śmierci ich rodziców. Losy tej dwójki jednak znów się skrzyżują — a całość ma do złudzenia przypominać Bonnie i Clyde.

Wielki przeciek pozwolił odkryć, jak bohaterowie będą wyglądać

Ogromny wyciek GTA 6, który miał miejsce kilka miesięcy temu, dał graczom ogromny pogląd na całą grę, lecz zdradził również nieco fabularnych szczegółów. Na materiałach mogliśmy bowiem zobaczyć, jak młoda kobieta o latynoskim pochodzeniu okrada… restaurację. Bohaterką była oczywiście wcześniej wspomniana Lucia — i poza intrygującym klimatem rabunku w wirtualnym odpowiedniku Miami mogliśmy zobaczyć, jak mniej więcej będzie wyglądać jedna z dwóch głównych postaci.

Jest to o tyle istotne, że jest to pierwszy przypadek w historii, kiedy w Grand Theft Auto główną bohaterką będzie kobieta. Ten fakt wzbudza wśród graczy ciekawość, jednak trochę czasu minie, zanim będziemy mogli wcielić się w bohaterkę — GTA 6 ma pojawić się najwcześniej w 2024 roku, co niedawno w swoich dokumentach potwierdził sam… Microsoft. Więcej informacji na ten temat możecie znaleźć pod tym linkiem.

Chcecie zagrać Lucią? Możecie już to zrobić — ale nie w Vice City, a w San Andreas

W przypadku gier wideo pewne jest to, że społeczność na Reddicie szukająca jak największej ilości informacji na temat danej gry oraz moderzy nigdy nie śpią. Tak samo stało się w tym przypadku — i Lucia jest już grywalną postacią. Wybór gier, w których została wprowadzona modyfikacja, nieco kłóci się z założeniami „szóstki”, gdyż bohaterką możemy zagrać w… GTA: San Andreas lub GTA 5. Szkoda, że na liście nie znajduje się GTA: Vice City — wtedy całość byłaby dużo bardziej realistyczna.

Za modyfikację o nazwie - nie zgadniecie - “Lucia GTA VI” odpowiedzialny jest SERGIO_VAN_DYK. Wersja do San Andreas jest już do pobrania z poziomu jednej z najpopularniejszej stron do modów, czyli Nexusmods, a jeśli chcecie zagrać Lucią w GTA 5, to modyfikację pobierzecie ze strony LibertyCity. Niestety, nie ma tutaj ani żadnych funkcji fabularnych, ani obecności Jasona — mimo wszystko, może być to pewnego rodzaju przedsmak przed Grand Theft Auto 6.

Wszystkie informacje na temat zbliżającej się ogromnej gry od Rockstar Games możecie znaleźć pod tym linkiem. Wieści jest naprawdę sporo!