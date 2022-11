Sony węszy w sprawie przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft, a Rockstar dostaje rykoszetem

Jak już wielokrotnie donosiliśmy, Sony nie jest zachwycone tym, że Microsoft za około 70 miliardów dolarów przejmuje Activision Blizzard wraz z ogromną bazą świetnych i legendarnych serii gier. Było mnóstwo dywagacji i obaw w sprawie tego, czy nowe odsłony Call of Duty nadal będą się pojawiać na PlayStation — i właściwie odpowiedź na to pytanie do tej pory nie jest znana.

Źródło: Unsplash @saadchdhry

Całość podsyca fakt, że nadchodzące tytuły spod skrzydeł zespołów należących do Bethesdy (na przykład Starfield, czyli „Skyrim w kosmosie”, czy Redfall od twórców Deathloop) nie pokażą się na konsoli japońskiego giganta — a przynajmniej na ten moment absolutnie nie ma takich planów.

W związku z tym gigant z Redmond złożył potężny, 111-stronicowy dokument do Urzędu ds. Konkurencji i Rynków w Wielkiej Brytanii… a tam mogliśmy znaleźć domniemaną przez Microsoft datę premiery Grand Theft Auto VI.

Kiedy według Microsoftu odbędzie się premiera GTA 6?

Microsoft miał opierać się na przeciekach z Tech Radar, wierząc, że firma ma dużo dodatkowej wiedzy na temat nadchodzącego hitu od dewelopera z wielkim R i gwiazdką w logo. Firma założona przez Billa Gatesa w swoich dokumentach zasugerowała, że premiera GTA 6 odbędzie się już w 2024 roku:

Oczekuje się, że długo oczekiwana gra Grand Theft Auto VI zostanie wydana w 2024 roku.

Nie ma wątpliwości, że GTA 6 zwyczajnie rozbije bank i porwie miliony graczy na całym świecie. „Piątka” do tej pory doskonale się sprzedaje, a cykl życia tej produkcji przedłużył się do aż trzech generacji konsol — i nie ma wątpliwości, że sporą ilością graczy produkcja będzie się cieszyć do momentu wydania kontynuacji. Ponad dekada to naprawdę zaskakujący wynik.

