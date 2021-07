Unijny Certyfikat Covid pobrało już 5,2 mln osób w Polsce, od dziś będzie on honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej przy przekraczaniu granic. Certyfikat szczepienia może też być potrzebny w wielu krajach UE, na przykład przy wejściu do restauracji, kina czy dyskoteki.

W Polsce z kolei, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, koniecznym może być jego okazywanie na różnych wydarzeniach, na których obowiązują limity osób mogących w nich uczestniczyć, do których nie są zaliczane osoby zaszczepione.

W tej sytuacji, tylko gdy zainteresowana osoba wyrazi zgodę na przedłożenie informacji o zaszczepieniu, pozyskanie takich informacji może zostać uznane za uprawnione – spełniona bowiem będzie przesłanka, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Co istotne, zachowane muszą być przy tym warunki pozyskania zgody określone w art. 4 pkt 11 i art. 7 RODO. Oznacza to, że zgoda musi być dobrowolna, świadoma, konkretna – wyrażona w formie jednoznacznego okazania woli i możliwa do odwołania w każdym czasie.

Należy przy tym pamiętać również o tym, by nadmiarowo nie ingerować w prywatność osoby – np. poprzez utrwalanie okazanych dokumentów czy też zebranych oświadczeń woli. Brak jest bowiem przesłanek także do dalszego przechowywania informacji o zaszczepieniu po zweryfikowaniu informacji.

Zatem gdy osoba, której dane dotyczą, zdecyduje się na dobrowolne okazanie certyfikatu szczepienia, to wystarczające jest, że administrator się z nim zapozna i wpuści tę osobę poza limitem. Nie może zaś tej informacji dalej przechowywać.

Zgodnie z powyższymi zaleceniami UODO, okazanie certyfikatu szczepienia w takim przypadku musi być dobrowolne dla jego posiadacza, organizator wydarzenia nie ma uprawnień do tego, by go od nas żądać. Dodatkowo nie może go w żaden sposób utrwalać i przetwarzać dalej informacji o zaczepieniu po jej weryfikacji.