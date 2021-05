Jestem absolutnym fanem Profilu Zaufanego i aplikacji mObywatel. To dwie rzeczy w drodze do cyfryzacji administracji rządowej, którym nie można nic zarzucić. Przemawiają za nimi też liczby i poziom akceptacji wśród obywateli.

Według danych z lutego tego roku Profil Zaufany założonych miało już 9 733 246 osób. Porównując to z analogicznym okresem 2020 roku, kiedy liczba ta wynosiła 5 335 057, tylko w ciągu jednego roku przybyło 4,3 miliona rodaków z założonym profilem. Z kolei z aplikacji mObywatel na dziś korzysta już 2,5 mln obywateli. To absolutny sukces i znak, że to było potrzebne i Polacy chcą z tych rozwiązań korzystać.

To też znakomita baza do rozwoju i udostępniania kolejnych funkcji w aplikacji mObywatel, w której nie udało się jeszcze zapełnić kafelkami nawet pół ekranu smartfonów, za to niedługo uda się to zrobić w postaci liczby innych aplikacji, które polski rząd wypuścił w ostatnim czasie – jak widać zresztą na głównym obrazku do tego wpisu.

Od dziś w sklepie App Store dostępna jest aplikacja mobilna mojeIKP. Za chwilę w Google Play. Na razie erecepty i eskierowania. Zaloguj się do zdrowia!@CentrumeZdrowia @NFZ_Centrala @MZ_GOV_PL pic.twitter.com/mQiL9Rk4f9 — Adam Niedzielski (@a_niedzielski) May 10, 2021

Każda z tych aplikacji nie jest wcale jakoś mocno rozbudowana, spełnia funkcje raczej informacyjne i doskonale nadawałaby się jako kolejne kafelki w aplikacji mObywatel. Tym bardziej nie rozumiem tworzenia nowej mojeIKP, w której na dziś znajdziemy tylko dwie opcje – podejrzenie wydanych e-recept i e-skierowań.

Pod koniec kwietnia zapisywałem się na szczepienie przeciwko COVID-19, akurat wczoraj chciałem sobie przypomnieć jego termin i naturalnym moim odruchem jako użytkownika aplikacji mObywatel było sprawdzenie tego z jej poziomu. Nic bardziej mylnego, mimo że jest już w niej zakładka z e-receptami, e-skierowania nie znalazłem. Za to mogę to teraz zrobić instalując kolejną aplikację mojeIPK.