Pod naszym wpisem o Loterii Narodowego Programu Szczepień napisał jeden z Czytelników komentarz, w którym zwraca on uwagę na zapisy w regulaminie loterii, które to prawdopodobnie wywołają kolejną falę ataków scamerów na numery telefony zaszczepionych osób, biorących udział w loterii.

Regulamin loterii szczepionkowej

Rzeczywiście, sprawdziłem ten regulamin i punkty, które nasz Czytelnik cytuje w swoim komentarzu mają następujące brzmienie:

2. Laureaci nagród I, II, III, IV, V i VI stopnia informowani są o wygranej przez TS (przyp. red. Totalizator sportowy) za pośrednictwem wiadomości SMS wysyłanej z numeru oznaczonego jako „Loteria” zgodnie z danymi wskazanymi przez Laureata podczas Rejestracji do Loterii (numer telefonu), z zastrzeżeniem § 12 ust. 8.

Wysyłanie przez cyberprzestępców SMS-ów, którymi wyłudzają dane od nieświadomych ofiar, a podszywające się pod inne instytucje z nazwy, na przykład banki czy firmy kurierskie nie jest żadną nowością, znanych jest już mnóstwo takich udanych ataków. Ale patrzmy dalej, bo kolejny punkt nie jest lepszy:

5. Do wiadomości SMS o której mowa w ust. 2 i ust. 4 dołączony jest link umożliwiający wypełnienie właściwego Oświadczenia w wersji elektronicznej.

Regulamin loterii szczepionkowej brzmi jak scenariusz ataku phishingowego

Jaka piękna pożywka, wręcz na tacy podany gotowy scenariusz ataku phishingowego. Wystarczy, że przestępcy spreparują takiego SMS-a, który wyświetli się nam w telefonie jako „Loteria” i będzie zawierał informacje o wygranej, dajmy na to 50 tys. zł.

Aby je otrzymać należało będzie wypełnić jedno oświadczenie – i bach link do niego w wiadomości. Oczywiście dostaniemy link do fałszywego formularza, a prawdopodobnie znajdziemy w nim jeszcze konieczność potwierdzenia swojej tożsamości, poprzez zalogowanie się do bankowości elektronicznej, oczywiście na podstawionej i spreparowanej stronie banku.

6. Laureat zobowiązany jest do samodzielnego wypełnienia Oświadczenia i wysłania go do TS za pomocą przycisku „Wyślij”. Link do Oświadczenia jest możliwy do jednokrotnego użycia.

W tym momencie ofiara wysyła swoje dane do logowania do swojej bankowości przestępcom, ci się logują, a na podstawionej stronie banku proszą o hasło z SMS-a od banku czy autoryzację logowania w aplikacji mobilnej i atak udany.

Uważajcie na SMS-y o wygranych w loterii szczepionkowej

Ludzie, którzy otrzymali informacje o takiej wysokiej nagrodzie, na którą przecież liczą i czekają zgłaszając się do loterii, reagują zupełnie inaczej niż zwykle. Nawet przesadnie czujne osoby dadzą się złapać w taką pułapkę, tutaj nie trzeba nawet jakiejś mocno wysublimowanej socjotechniki.