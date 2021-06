Ten certyfikat nie jest dokumentem podróży. Dowody naukowe dotyczące szczepień, testów i wyzdrowień na COVID-19 wciąż ewoluują, również w związku z nowymi niepokojącymi wariantami wirusa. Przed podróżą sprawdź obowiązujące środki ochrony zdrowia publicznego i związane z nimi ograniczenia obowiązujące w miejscu docelowym.

Unijny Certyfikat Covid potwierdza, iż osoba nim się posługująca przebyła zakażenie COVID-19 (ważny od 11. do 180. dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR), posiada negatywny wynik testu COVID-19 (czas ważności certyfikatu to 48 godzin) lub w pełni została zaszczepiona (jedną szczepionką J&J lub dwoma dawkami szczepionki AstraZeneca, Moderna czy Pfizer) – certyfikat jest ważny wówczas od 14. do 365. dnia po podaniu ostatniej dawki.

Dokument wyświetlany jest w języku polskim oraz angielskim i honorowany jest w każdym z krajów Unii Europejskiej.

Minister Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

Dostępny w naszej aplikacji Unijny Certyfikat COVID działa także w trybie offline. A to oznacza, że jeśli dodamy go do aplikacji, np. przed wyjazdem na zagraniczne wakacje, aby go pokazać za granicą nie będziemy musieli mieć dostępu do sieci. To spora wygoda i oszczędność. W Certyfikacie znajdziemy nasze zdjęcie z dowodu osobistego – to ułatwi kontrolę – i duży, wyraźny kod QR, dzięki któremu zminimalizowaliśmy ewentualne trudności przy skanowaniu kodu.

Według aktualnych danych (15 czerwca) z aplikacji mObywatel korzysta już przeszło 3 mln Polaków (3 152 412) i teraz oprócz Unijnego Certyfikatu Covid umożliwia ona korzystanie z 8 innych funkcji i dokumentów:

mTożsamość – cyfrowy odpowiednik papierowego dowodu osobistego, którym możemy legitymować się w hotelach, pociągach przy kontroli biletów, w wypożyczalniach sportowych, na poczcie czy podczas wyborów.

mPrawo Jazdy – cyfrowy odpowiednik papierowego prawa jazdy, którego nie trzeba już wozić ze sobą. Nasze dane pobierane są z rejestrów państwowych.

mPojazd – cyfrowy odpowiednik naszego dowodu rejestracyjnego, polisy OC oraz karty pojazdu

eRecepty – kody QR naszych recept, po których zeskanowaniu przez farmaceutę możemy odbierać przypisane leki w aptekach.

Licznik punktów karnych

Karta Dużej Rodziny

Bilety kolejowe

mLegitymacja szkolna i studencka

Aplikacja mObywatel dostępna jest do pobrania z Google Play i App Store, a korzystanie z niej wymaga jedynie posiadanie aktywnego Profilu Zaufanego.

Unijny Certyfikat Covid w aplikacji mojeIKP

mojeIKP to stosunkowo nowa aplikacja dla posiadaczy aktywnego Internetowego Konta Pacjenta. Znajdziemy w niej nasze aktualne skierowania lekarskie do realizacji oraz podobnie jak w aplikacji mObywatel – recepty do zrealizowania w aptekach.