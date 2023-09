Liga Mistrzów nowy sezon 2023/2024. Gdzie oglądać, terminarz i plan transmisji

Po zwycięstwie nad Interem Mediolan, Manchester City zgarnął najważniejszy puchar w rozgrywkach klubowych na Starym Kontynencie w sezonie 2022/2023. Od dziś będziemy jednak śledzić zmagania zespołów w zupełnie nowym sezonie: 32 drużyny, 8 grup, z których po dwa zespoły bezpośrednio trafią do 1/8 finałów. W fazie grupowej zespoły będą rywalizować od września do grudnia.

Liga Mistrzów 2023/2024 - zespoły. Gdzie grają Polacy?

W tegorocznym sezonie UEFA Champions League 2023/2025 weźmie udział pięć drużyn z Hiszpanii: FC Barcelona z Robertem Lewandowskim, Real Madryt, Real Sociedad, Atletico Madryt i zwycięzca Ligi Europy Sevilla FC.

Z kolei liga angielska będzie reprezentowana przez obrońcę tytułu, Manchester City oraz Manchester United, Arsenal Londyn (z Jakubem Kiwiorem) i Newcastle United, który po dłuższym okresie nieobecności powraca do najlepszych drużyn w Europie. Cztery drużyny pochodzą z włoskiej Serie A, w tym mistrz Włoch - SSC Napoli (z Piotrem Zielińskim), a także Lazio Rzym, Inter Mediolan i AC Milan.

Niemiecką Bundesligę reprezentują Bayern Monachium, Borussia Dortmund, RB Lipsk i Union Berlin. Portugalię reprezentują FC Porto, Benfica Lizbona i SC Braga. Francję reprezentują Paris Saint-Germain oraz RC Lens (z Przemysławem Frankowskim).

Liga holenderska jest reprezentowana przez PSV Eindhoven i Feyenoord Rotterdam. Ukrainę reprezentuje Szachtar Donieck, Austrię - Red Bull Salzburg (z Kamilem Piątkowskim), Szwajcarię - Young Boys Berno (z Łukaszem Łakomym), Belgię - Royal Antwerp, Serbię - Crvena Zvezda Belgrad, Szkocję - Celtic Glasgow, Turcję - Galatasaray Stambuł, a Danię - FC Kopenhaga (z Kamilem Grabarą).

Liga Mistrzów 2023/2024 - terminarz 1. kolejki

Mecze Ligi Mistrzów we wtorek, 19 września:

Godz. 18:00 - Polsat Sport Premium 1: studio do meczów popołudniowych

Godz. 18:35 - Polsat Sport Premium 1: AC Milan – Newcastle United

Komentarz: Sebastian Chabiniak i Piotr Czachowski

Komentarz: Tomasz Lach i Marcin Kaczmarek

Godz. 20:50 - Polsat Sport Premium 1: FC Barcelona – Royal Antwerp

Komentarz: Bożydar Iwanow i Przemysław Łagożny

Komentarz: Piotr Przybysz i Maciej Żurawski transmisja w 4K w Polsat Box Go

Komentarz: Tomasz Włodarczyk i Piotr Kobierecki

Komentarz: Piotr Dumanowski i Dominik Guziak

Komentarz: Marcin Feddek i Dariusz Kubicki

Komentarz: Grzegorz Michalewski i Marcin Gazda

Mecze Ligi Mistrzów w środę, 20 września:

Godz. 18:00 - Polsat Sport Premium 1: studio do meczów popołudniowych

Godz. 18:35 - Polsat Sport Premium 1: Real Madryt – Union Berlin

Komentarz: Tomasz Lach i Piotr Urban

Komentarz: Grzegorz Michalewski i Jacek Cyzio

Godz. 20:50 - Polsat Sport Premium 1: Bayern Monachium – Manchester United

Komentarz: Cezary Kowalski i Andrzej Niedzielan

Komentarz: Szymon Rojek i Piotr Kobierecki

Komentarz: Marcin Feddek i Maciej Żurawski

Komentarz: Sebastian Chabiniak i Marcin Gazda

Komentarz: Piotr Przybysz i Maciej Stolarczyk

Komentarz: Andrzej Janisz i Marcin Kaczmarek

Liga Mistrzów 2023/2024 - gdzie oglądać? Transmisje online i w telewizji

Podobnie jak w zeszłym sezonie, także aktualne rozgrywki UEFA Champions League będą transmitowane na kanałach Polsat Sport Premium oraz w Polsat Box Go. Liga Mistrzów UEFA na Polsat Box Go jest dostępna w ramach pakietu Polsat Box Go Sport. W tym pakiecie można również oglądać transmisje z wielu innych dyscyplin i wydarzeń, takich jak mistrzostwa świata w siatkówce, hiszpańska LaLiga EA SPORTS z udziałem Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelona, włoska Serie A, francuska Ligue 1 Uber Eats oraz krajowe rozgrywki PKO BP Ekstraklasy w Canal+ Sport3 i 4, a także Fortuna 1 Liga i turnieje tenisowe.

Aktualnie dostęp do pakietu Polsat Box Go Sport kosztuje w promocji 40 zł na 30 dni. Bez dodatkowych opłat widzowie mogą oglądać mecze na wszystkich urządzeniach, gdzie dostępny jest Polsat Box Go (smart TV, dekodery, tablety i smartfony). Wśród zaplanowanych transmisji są także te realizowane w rozdzielczości 4K, a pierwszym spotkaniem, które będzie można zobaczyć w takiej oprawie jest mecz Paris Saint-Germain vs Borussia Dortmund we wtorek, 19 września o 20:50.

Polsat Box Go przygotował także tryb statystyk, który jest dostępny przy wybranych spotkaniach. Dzięki niemu na bieżąco wyświetlane mogą być wszelkie informacje, dane i statystyki dotyczące meczu, w tym składy, posiadanie piłki, strzały, odbiory, tabela grupy oraz rankingi, a także pełna lista najważniejszych wydareń na boisku.