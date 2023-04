Polsat Box Go z nową oprawą Ligi Mistrzów. Nie chcę już oglądać meczy inaczej!

Duża część transmisji sportowych przeniosła się do sieci, ale wcale nie oznaczało to równoczesnego rozbudowania ich możliwości. Polsat Box Go uruchomił tryb statystyk podczas spotkań Ligi Mistrzów rozbudzając apetyt kibiców.

Czy Wam też zdarza się sięgać regularnie po telefon podczas oglądania meczu, żeby sprawdzić statystyki, upewnić się co do składu drużyny (jeśli np. spóźniliście się na transmisję) lub po prostu z czystej ciekawości chcecie poszukać dodatkowych informacji o toczącym się spotkaniu? Może nie zdarza się to u mnie regularnie, ale dosyć często śledząc mecz chciałbym poznać więcej szczegółów lub wrócić do poszczególnych akcji. W większości przypadków, by to zrobić, musimy sięgnąć po smartfon albo tablet czy laptop i odwiedzać poszczególne strony lub korzystać z aplikacji. Polsat Box Go postanowił rozbudować transmisje piłkarskiej Ligi Mistrzów o tryb statystyk w formie nakładki. Oznacza to, że bez odrywania oczu od ekranu możemy sprawdzić składy, statystyki, najważniejsze akcje i aktualną sytuację w tabeli.

Nowa oprawa Ligi Mistrzów na Polsat Box Go - statystyki live

Podczas wczorajszego hitu, czyli spotkania goniącego wynik Bayernu Monachium z Manchesterem City, postanowiłem sprawdzić, jak wygląda to w praktyce. Na wstępie zaznaczę, że z nakładki z dodatkowymi informacjami skorzystamy tylko na webowej wersji Polsat Box Go oraz w aplikacji na Androida i iOS-a. Ze względu na to, że o tej porze nadal byłem poza domem, mecz śledziłem na smartfonie i mogłem też zweryfikować jak nakładka wypada na mniejszym, kilkucalowym ekranie. By z niej skorzystać należy dotknąć wyświetlacza w dowolnym miejscu w celu wywołania kontrolek odtwarzania.

Wtedy zauważymy, że widoczne są dodatkowe elementy po prawej i lewej stronie ekranu. Pozwolą nam one wejść w podmenu trybu statystyk i tak po lewej stronie sprawdzimy statystyki, składy, tabelę oraz rankingi, a po prawej możemy skupić się na najważniejszych momentach danego spotkania. Tutaj wyświetlane są informacje o tym, do jakiego zagrożenia i pod czyją bramką doszło, w której minucie i kto był sprawcą zamieszania.

Statystyki wyświetlane po lewej stronie obejmują posiadanie piłki, liczbę strzałów czy odbiorów, a także składy drużyn rozrysowane na mini-boisku. Możemy też sprawdzić aktualną sytuację w tabeli - domyślnie wyświetlana jest ta, z której mecz jest właśnie rozgrywany, ale możemy też sprawdzić pozostałe. Jako, że Liga Mistrzów znajduje się już na etapie fazy pucharowej, to ten element powinien - moim zdaniem - uwzględnić rozpiskę bieżącej sytuacji rozgrywek zamiast szczegółów na temat tabeli. Wśród rankingów znaleźli się najczęściej trafiający do siatki zawodnik, najczęściej asystujący czy ten oddający najwięcej strzałów. Są nawet informacje o tym, kto miał najwięcej kontaktów z piłką, udanych odbiorów czy fauli.

Statystyki live podczas transmisji - to powinien być standard

Każda informacja wyświetlana jest na niedużej planszy pozwalającej wygodnie zapoznać się ze statystykami, a nawigacja pomiędzy nimi przebiega całkiem komfortowo. Dużo zależy od tego, jak dużym wyświetlaczem dysponujecie, bo na tych mniejszych czytelność na pewno będzie nieco utrudniona. Cieszyć może jednak wykonanie takiego kroku naprzód i miejmy nadzieję, że Polsat Box Go nie zatrzyma się na trzech wspieranych platformach oraz rozbuduje także sekcję z dodatkowymi informacjami. Przypomnę, że podobne możliwości są już dostępne od pewnego czasu na CANAL+ online w trakcie meczy Ekstraklasy. Największy brak tego rodzaju treści odczuwam jednak na Viaplay, gdzie regularnie śledzę rozgrywki Premier League.