Dwa abonamenty i dwa smartfony w cenie jednego - naprawdę mistrzowska oferta na powrót do szkoły

Rzadko się zdarza, by w ofertach naszych telekomów pojawiały się promocje, w których można by było zakupić dwa abonamenty komórkowe w cenie jednego na cały okres umowy, a chyba nigdy jednocześnie nie można było dobrać do tego zestawu dwóch smartfonów w cenie jednego.

Powrót do szkoły na szóstkę z Plusem

Tak jest teraz w promocjach na powrót do szkoły w Plusie, a jak dorzucimy do tego tańszy internet i telewizję, robi się naprawdę mistrzowska oferta nie tylko dla uczniów, ale i całej rodziny.

Dwa abonamenty w cenie jednego

Zaczynamy od propozycji Plusa na zakup dwóch abonamentów w cenie jednego . Z oferty tej mogą skorzystać nowi klienci, przenoszący numer - również z oferty na kartę czy z mixa, jak i obecni klienci chcący dokupić mistrzowską ofertę.



Mowa tu o abonamentach z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz transferem danych z limitem aż 240 GB w miesiącu - do podziału między numerami wedle uznania. Do tego Plus dorzuca jeszcze dostęp do Disney+ w prezencie na rok, a potem tylko 28,99 zł/mies.

Całość kosztuje zaledwie 69 zł miesięcznie - nie ma tu żadnych warunków dodatkowych. To oferta idealna zarówno dla rodzica i ucznia, jak i dla dwójki uczniów, jeśli w rodzinie mamy dwójkę dzieci. Dzięki tej promocji, przy naprawdę niskich kosztach mogą oni korzystać z nielimitowanych SMS-ów, MMS-ów, rozmów oraz dostępu do internetu mobilnego. Oczywiście w technologii 5G Plusa , która według wszystkich rankingów SpeedTest.pl i RFBenchmark.pl jest najszybsza w Polsce.

Korzystanie z 5G od Plusa zapewnia sprawne wideokonferencje bez zakłóceń, które to umożliwiają np. naukę zdalną czy zajęcia dodatkowe w formie zdalnej, błyskawiczne przesyłanie ciężkich plików czy dopracowanie prezentacji na smartfonie.

Dwa abonamenty i smartfony w cenie jednego

Powrót do szkoły to też okazja do zaopatrzenia naszych uczniów w nowe smartfony. Tutaj również Plus przygotował opcję, w której możemy zakupić dwa smartfony w cenie jednego .



Co więcej - promocje te można łączyć ze sobą, co oznacza, iż wcześniejsza promocja na dwa abonamenty i ta na dwa smartfony pozwala na zupełnie darmowy abonament i smartfona dla jednego z uczniów czy innego członka rodziny - to bez wątpienia spora oszczędność w budżecie rodzinnym.



Do wyboru są tu dwa zestawy smartfonów:

Xiaomi Redmi Note 12 5G + Xiaomi Redmi A2

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G + Xiaomi Redmi A2

Łączny koszt obu zestawów to odpowiednio 1 599,04 zł i 1 798,96 zł, co odpowiada kosztowi jednego z tych smartfonów w tych dwóch zestawach: Xiaomi Redmi Note 12 5G i Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G. Tak więc niezależnie od tego, który zestaw wybierzemy, Xiaomi Redmi A2 dostaniemy w prezencie.

Dobierając oba zestawy do abonamentu, zapłatę za smartfony można rozłożyć na wygodne raty 0% - na 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Światłowód i telewizja z Disney+

Wspominałem na początku o korzyściach dla całej rodziny z okazji promocji Back To School w Plusie. Te bez wątpienia niesie ze sobą oferta na światłowód w domu, który to możemy zakupić wraz z telewizją Polsat Box i dostępem do serwisu streamingowego z filmami i serialami Disney+ .



Rozbierzemy na części pierwsze tylko ten najtańszy pakiet za 19 zł z rabatami przez pierwszy rok, bo będzie on nam potrzebny do późniejszego rozważenia ostatniej z promocji w Plusie na powrót do szkoły, z jeszcze tańszymi abonamentami komórkowymi.

Tak więc przez pierwszy rok, tylko za 19 zł miesięcznie, dostaniemy tu światłowód z limitem prędkości do 300 Mb/s, telewizję Polsat Box z 55 kanałami oraz dostęp do serwisu Disney+ w prezencie na rok. Co po roku? Opłaty miesięczne rosną do kwoty 98,99 zł miesięcznie - już do końca umowy, co oznacza - uśredniając już nasz koszt miesięczny przez 2 lata, że za cały ten zestaw zapłacimy 59 zł miesięcznie.

To niższy koszt niż za sam światłowód z taką prędkością u większości dostawców, a tu oprócz światłowodu, mamy jeszcze telewizję i Disney+ na rok w prezencie.

Jeszcze tańsze abonamenty komórkowe w ofercie łączonej

Nie bez powodu opisałem te promocje Plusa na powrót do szkoły w tej kolejności, by ponownie wrócić do abonamentu komórkowego. Bo w przypadku, gdy zdecydujemy się na promocyjny światłowód z telewizją i Disney+ za min. 19 zł miesięcznie przez rok - w cenie 59 zł/mies. z rabatami przez całą umowę możemy zakupić dwa abonamenty komórkowe.



W ofercie łączonej dostaniemy dwa abonamenty w cenie jednego za 59 zł miesięcznie przez 2 lata - to również pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 100 GB transferu danych do podziału wedle uznania, czyli np. po 50 GB na numer. Do tej oferty Plus również dorzuca możliwość wyboru Disney+ w prezencie na rok.

Łącznie więc, już podsumowując - światłowody z limitem prędkości 300 Mb/s, telewizję z 55 kanałami z dostępem do serwisu Disney+ oraz dwa abonamenty komórkowe, będą nas kosztować 118,00 zł miesięcznie za w sumie pięć usług - uśredniając znowu, będzie to więc tylko 23,60 zł miesięcznie za każdą z tych usług.

Co ważne, do tych dwóch abonamentów komórkowych również możemy dobrać dwa smartfony w cenie jednego, których koszt jest taki sam, jak w przypadku pierwszej z promocji - bez łączenia usług.

Powrót do szkoły to bez wątpienia okres wzmożonych wydatków dla rodziców uczniów, ale dzięki powyższym promocjom w Plusie, duetom usług czy sprzętów, a w szczególności dzięki łączeniu usług, można je znacznie obniżyć. Nie tylko w tym czasie, ale i później przez całe dwa lata obowiązywania umowy.

Oprócz aspektów finansowych, oczywiście nie bez znaczenia są jednocześnie zalety samych usług, a zwłaszcza dostępu do internetu, który to w dzisiejszych czasach jest głównym źródłem wiedzy. Stabilne i niezawodne łącze internetowe (światłowód i 5G) – domowe i mobilne, umożliwia błyskawiczny dostęp do materiałów edukacyjnych, udział w zajęciach zdalnych czy korepetycje wideo na równi ze stacjonarnymi.