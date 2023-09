Netia z nową ofertą na światłowody z telewizją i Disney+

Na konferencji Netii pojawiła się też Katarzyna Kwiatkowska, która to została twarzą promującą nową ofertę - szeroka komunikacja z jej udziałem uruchomiona zostanie już od jutra.

Joanna Pędzińska, szefowa komunikacji marketingowej obszaru B2C w Netii:

Zależało nam, aby twarzą Netii była osoba nie tylko znana, ale też inteligentna, z dystansem i z poczuciem humoru. Dlatego zaprosiliśmy do współpracy Katarzynę Kwiatkowską, aktorkę teatralną i filmową, znaną też ze Szkła Kontaktowego, czy programu Szymon Majewski Show. Będzie trochę mitologii i boskości, bo te tematy są zawsze na czasie. Ale przede wszystkim będzie dużo nowoczesności, niezawodności i dobrej zabawy. Bogini Netia będzie z nami w najbliższych kampaniach reklamowych. Nie tylko w telewizji, na billboardach, ale też w internecie i punktach sprzedaży

Nowa oferta łączona w Netii

Nowa oferta Netii, to trzy pakiety składające się ze światłowodów z limitem prędkości do 300 Mb/s, 600 Mb/s i 1 Gb/s, do których można dobrać pakiet telewizyjny S (81 kanałów), M (103 kanały) lub L (189 kanałów) oraz Disney+.

Prędkość Internetu Internet + TV S 4K Internet + TV M 4K Internet + TV S 4K + Disney+ Do 300 Mb/s 55,00 zł 65,00 zł 70,00 zł Do 600 Mb/s 65,00 zł 75,00 zł 80,00 zł Do 1 Gb/s 85,00 zł 95,00 zł 100,00 zł 3 miesiące na start gratis!

Przykładowa oferta wygląda jak powyżej. Podstawowy pakiet ze światłowodami 300 Mb/s i telewizją S kosztuje 55 zł miesięcznie, z kolei w przypadku chęci skorzystania z dostępu do serwisu streamingowego z filmami i serialami Disney+ opłata wzrasta do 70 zł miesięcznie. Disney+ kupowany z osobna na stronie platformy kosztuje 28,99 zł miesięcznie, więc jak łatwo policzyć w Netii dostaniecie to w cenie o połowę niższej przez całą umowę.

Uśrednione opłaty przez całą umowę wyniosą jeszcze mniej, z uwagi na darmowy okres 3 miesięcy - dla przykładu, za światłowody 300 Mb/s z telewizją S będzie to koszt 48,12 zł miesięcznie, a dodatkowo z Disney+: 61,25 zł miesięcznie - to mniej niż u niektórych operatorów za same światłowody 300 Mb/s. Co więcej, w Netii sprzęt jest w cenie (dekoder EVOBOX 4K + router WiFi).

W tabelce podane są tylko dwa pakiety telewizyjne S i M, polecam jednak na start najtańszy pakiet S, bo Netia przez pierwszy miesiąc wszystkim klientom udostępnia pakiet L, więc po miesiącu można zdecydować czy potrzebujemy aż tyle kanałów - w górę zawsze można zmienić pakiet, w dół już się nie da.

W nowej ofercie łączonej Netii możliwe jest też dokupienie innych serwisów streamingowych w cenie niższej niż standardowa. Na przykład Polsat Sport Premium razem z Eleven Sports kosztuje dodatkowe 20 zł miesięcznie, podobnie HBO - 20 zł miesięcznie, a pakiet Canal+ Select dostępny jest w cenie 35 zł miesięcznie.

Aktualnie w zasięgu światłowodów Netii jest 5,6 mln gospodarstw domowych - 2,3 mln to łącza własnej infrastruktury Netii, a 3,3 mln to łącza operatorów hurtowych - Fiberhost, Nexera, Światłowód Inwestycje czy Orange Polska.